TRANSFERTS - Lyon remporte son bras de fer face à Gloucester et conservera Carl Fearns

C'est donc une bonne nouvelle pour le club rhodanien qui pourra compter sur l'un des meilleurs troisièmes lignes du championnat pour la saison à venir. En effet, le surpuissant Carl Fearns va donc rester à Lyon, alors qu'il y a quelques temps Gloucester avait réaffirmé dans un communiqué sa volonté de ne pas lâcher le joueur après lui avoir fait signer un contrat de 3 ans.

"Nous voulons des joueurs totalement impliqués dans le projet du club, qui représentent le club, la ville et la communauté et qui portent fièrement le maillot des Cherry and White" , a lâché le directeur général de Gloucester dans un communiqué. Très attaché à la venue de Fearns, le dirigeant anglais a su toutefois trouver un terrain d'entente avec la formation française, "Après de longues négociations, un chiffre de compensation approprié a été convenu" a-t-il ajouté avant de conclure, "Nous nous trouvons dans une position plus forte en tant que club maintenant que cette question a été résolue" .