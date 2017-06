TRANSFERTS - Mourad Boudjellal : "Leigh Halfpenny ne restera pas à Toulon"

L'histoire de Leigh Halfpenny avec Toulon a pris fin ce mardi. Arrivé sur la rade en 2014 et vainqueur de la Coupe d'Europe en 2015, l'arrière international gallois va donc être obligé de faire ses valises après l'échec des négociations pour une prolongation de contrat. "Je n'ai pas voulu le prolonger. Il n'y est pour rien mais c'est la faute du système international et des internationaux trop souvent absents" , a justifié le président varois Mourad Boudjellal, comme nous l'apprend le site RMC sport.

Mourad Boudjellal, le président de Toulon - mai 2017Icon Sport

Un joueur trop souvent absent

Trop souvent sollicité au goût du président du RCT, qui paraissait déjà très agacé par son absence à la suite de la finale perdue contre Clermont, les nombreuses indisponibilités internationales du joueur ont donc joué en sa défaveur. "Même si on avait vraiment envie de le garder ce n'est pas possible à cause du calendrier" , a argué le dirigeant toulonnais. Passablement énervé par le fonctionnement du calendrier international, Mourad Boudjellal s'est donc résigné à conserver son meilleur buteur concluant sa déclaration d'un : "Ça ne veut rien dire. Le calendrier a inventé les joueurs à mi-temps" .

Il faudra donc trouver un moyen de rebondir pour Halfpenny qui est actuellement en Nouvelle-Zélande avec les Lions. Pour autant le Gallois n'a pas vraiment de quoi s'inquiéter pour son avenir puisque toujours selon RMC Sport, l'ex-arrière toulonnais aurait reçu de nombreuses sollicitations de la part d'équipes anglaises, galloise et même... françaises.