TRANSFERTS - Agen sur le point d'engager Bazadze et Januarie

Selon le Midi Olympique, l'actuel rochelais se serait même déjà entendu sur un contrat d'un an avec option en cas de maintien avec le SUA. Autre recrue, le pilier géorgien de Montpellier, Gagi Bazadze (24 ans) qui aurait signé un contrat de 2 ans dans le Lot-et-Garonne. Et le futur pensionnaire du Top 14 ne compte pas s'arrêter là puisque les pistes du troisième ligne Akapusi Qera et de l'ouvreur de Toulon Pierre Bernard sont aussi évoquées.