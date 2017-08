TRANSFERTS - À 36 ans, Vincent Clerc signe pour une saison de plus avec le RCT en Top 14

Non, vous ne rêvez pas. Vincent Clerc foulera (encore et toujours !) les pelouses de Top 14 la saison prochaine. À 36 ans, l’ailier vient de signer un nouveau contrat avec le RCT pour une saison. Une poursuite somme toute logique, lui qui avait déclaré le 23 mai dernier "C’est Toulon ou l’arrêt." On reverra donc une année de plus l’ancien ailier du Stade toulousain, lui qui avait fait le choix de rejoindre la Rade l’été dernier. Certainement son ultime défi.

Marquer trois essais pour entrer dans l’Histoire

L’ancien international français (67 sélections) n’avait pas été renouvelé en fin de saison, se retrouvant au chômage. C’est donc en qualité de joueur sans club (statut différent de celui de joueur supplémentaire) qu’il a été à nouveau engagé par Mourad Boudjellal et son nouveau staff, autour de Fabien Galthié. Ainsi, son salaire n’entre pas en compte dans le salary-cap.

Vincent Clerc - ToulonAFP

Malgré un âge plus proche de raccrocher les crampons que de les enfiler pour 10 ans de plus, Vincent Clerc sera certainement revanchard, lui qui n’a pas pu s’exprimer pleinement la saison dernière. Blessé au tendon d’Achille droit en début de saison après un seul match (contre Brive, le 3 septembre), et opéré le 13 septembre, il était revenu en fin d’année et avait pris part à deux rencontres avec le club varois. À Montpellier, comme remplaçant (23 décembre), puis à Clermont, comme titulaire (8 janvier). Mais sur la pelouse de Marcel-Michelin, c’est cette fois son talon d’Achille gauche qui l’avait empêché de finir le match… et la saison. Car depuis, Vincent Clerc n’est plus réapparu avec Toulon.

Côté objectif, plus besoin de faire ses preuves. En revanche, l’occasion se présente encore de marquer définitivement le championnat de son empreinte. En ligne de mire : battre le record des 100 essais inscrits en carrière par Laurent Arbo, qu’il ne cesse de chasser. Il ne manque que trois réalisations à Vincent Clerc pour dépasser l’ancien ailier de Montpellier. Avec un peu plus de temps de jeu, la mission ne semble pas impossible. Ce qui pourrait lui offrir une sortie par la Grande Porte.