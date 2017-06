Transfert - Virimi Vakatawa ne sera plus sous contrat avec la FFR et va rejoindre le Racing 92

Virimi Vakatawa va donc se concentrer sur le rugby à XV. L'ailier du XV de France (24 ans ; 13 sélections), actuellement en Afrique du Sud pour la tournée d'été, a été libéré de sa dernière année de contrat par la FFR. Conséquence : il va pouvoir jouer à plein temps pour un club de Top 14. Dans le viseur de Lyon et du Racing 92, c'est finalement le club francilien qui a raflé la mise comme mentionné par L'Equipe ce mardi.

"Les discussions sont bien avancées, mais restent certains détails à finaliser" , a déclaré à l'AFP une source proche du dossier, espérant qu'il soit bouclé d'ici jeudi et la fin de la période des mutations (hors joueurs supplémentaires) en Top 14. Les négociations concernent notamment la somme que verserait la FFR au Racing 92 pour avoir Vakatawa à disposition en amont et pendant la Coupe du monde 2018 à VII, du 20 au 22 juillet à San Francisco. Si elles aboutissaient, Vakatawa signerait alors un contrat de "plusieurs saisons" avec son club formateur.

Virimi Vakatawa (XV de France) - mars 2017AFP

Un coup dur pour le 7

Pour l'équipe de France à 7, c'est un coup dur puisque Vakatawa demeurait la principale arme offensive. Toutefois, le calendrier semblait incompatible, lui qui a manqué plusieurs manches du circuit mondial pour cause de doublon avec le XV. C'est un signe aussi que la FFR et l'encadrement du XV de France misent sur lui pour l'avenir et souhaitent le voir s'aguerrir à XV, lui qui plafonne quelque peu comme en attestent ses dernières sorties sur la scène internationale.