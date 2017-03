TRANSFERT - Virimi Vakatawa vers Lyon ? Il serait le premier Français avec un double contrat

Moins éclatant lors du dernier Tournoi des 6 Nations, avec 1 seul essai inscrit, le joueur de l'équipe de France à VII et du XV de France, Virimi Vakatawa, serait à la recherche de temps de jeu. Pour pallier ce manque de rythme, la solution d'un double contrat est étudiée de près comme nous l'apprend le Midi Olympique.

Lié à la FFR jusqu'au 31 août 2018, Vakatawa ne dispose que des compétitions du circuit à VII pour garder "la forme". Une cadence jugée insuffisante par le joueur et les dirigeants du rugby français qui ont eu l'idée de transformer l'ailier international en "pigiste de luxe".

Virimi Vakatawa (XV de France)AFP

Le Lou est sur le coup

Dès lors, Vakatawa pourrait intégrer une équipe de Top 14, et Lyon serait en pôle position pour s'attacher ses services. En discussions avancées avec la FFR, le but serait de libérer le trois-quarts aile du XV de France lors des périodes creuses du calendrier international pour qu'il puisse jouer dix à quinze rencontres de championnat par an.

Un rendez-vous et d'ores et déjà fixé entre le Lou et la Fédération française de rugby, confirme Midi Olympique, et l'entrevue entre les 3 parties devrait se dérouler dans les prochains jours. Reste maintenant à connaitre la forme exact que prendra ce contrat mais aussi la volonté du joueur. Si un accord était trouvé, ce serait historique : il serait le premier joueur français à disposer d'un double contrat. Ce qui serait une victoire pour Bernard Laporte...