TRANSFERT TOP 14 - Racing 92 : James Hart explique son départ par son rêve de jouer pour l’Irlande

"C’était peut-être ma dernière chance de rentrer chez moi en Irlande et d’y faire quelque chose en tant que joueur. Il n’y a personne de vraiment établi à mon poste en équipe nationale derrière Conor Murray donc je veux me donner les chances d’atteindre mon rêve, à savoir jouer pour l’Irlande. Cela n’aurait pas été possible en restant en France" . Recruté pour être la doublure de Maxime Machenaud, James Hart n’a jamais vraiment convaincu ses entraîneurs, qui lui préféraient Xavier Chauveau avant que celui-ci ne se blesse