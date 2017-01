TRANSFERT - Top 14 : Lucas Pointud (Brive) à Toulouse, c'est officiel

La saison prochaine, Lucas Pointud sera bel et bien Toulousain. Pressentie depuis de longues semaines, l'arrivée du pilier gauche briviste en Haute-Garonne est depuis ce mercredi officielle. Le Stade toulousain l'a confirmé dans un communiqué, sans préciser la durée de l'engagement de l'international français (28 ans, 2 sélections).

C'est en tout cas un nouveau joli coup réalisé par la cellule de recrutement stadiste, qui a déjà attiré Antoine Dupont (Castres), Zack Holmes (La Rochelle), Louis-Benoît Madaule (Bordeaux-Bègles) et Charlie Faumuina (Blues) pour le prochain exercice.

Lucas Pointud avec les BarbariansIcon Sport

"Le recrutement de Lucas s’inscrit dans le cadre du rajeunissement de l’ensemble du groupe professionnel, engagé la saison passée" , explique le directeur sportif du Stade toulousain Fabien Pelous. "Les qualités de ce joueur en mêlée fermée et sa capacité à prendre part au jeu de mouvement seront une force pour lui permettre de s’imposer au poste et ainsi poursuivre son ascension vers le plus haut niveau. Il arrivera au club dans un état de fraîcheur intéressant, à l’issue d’une convalescence consécutive à une blessure à l’épaule" . Pour rappel, la saison de Pointud est déjà terminée à la suite d'une opération à l'épaule gauche.

"Le Stade toulousain se réjouit de compter dans ses rangs un pilier français dans la force de l’âge, qui puisse montrer la voie à nos jeunes joueurs de première ligne" , poursuit Pelous dans le communiqué. L'ancien joueur de Béziers, Narbonne, Saint-Étienne, Castanet, Tarbes et Bayonne sera notamment en concurrence avec un autre gaucher qui a découvert le XV de France en 2016, Cyril Baille.