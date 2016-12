TRANSFERT - Top 14 : Le All Black Charlie Faumuina rejoint bien Toulouse

Cette fois, on peut le dire : Charlie Faumuina à Toulouse, c'est officiel ! Le Stade toulousain a communiqué ce mercredi l'arrivée du pilier droit des All Blacks la saison prochaine, sans préciser la durée de son engagement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les dirigeants toulousains ont frappé un nouveau grand coup sur le marché des transferts, après avoir déjà attiré dans leurs filets Zack Holmes (La Rochelle), Antoine Dupont (Castres), Louis-Benoît Madaule (Bordeaux-Bègles) et Lucas Pointud (Brive, pas encore officiel).

Car Faumuina, c'est une des références mondiales à son poste. Le joueur des Blues (30 ans ; 1,84 m ; 127 kg) compte en effet pas moins de 46 sélections avec la Nouvelle-Zélande depuis 2012, dont la dernière face au XV de France le 26 novembre. Champion du monde 2015, il est le suppléant habituel d'Owen Franks chez les All Blacks.

Puissance et technique

"Le Stade toulousain est un club qui possède une histoire et un palmarès extrêmement riches, et qui peut compter sur le soutien de ses nombreux supporters. Je n’ai entendu que des compliments sur le club de la part de ceux qui ont eu la chance d’y évoluer" a déclaré Faumuina sur le site du club toulousain. "Je sais que d’anciens All Blacks et autres joueurs de l’Hémisphère Sud ont porté eux aussi ce maillot. Évoluer en Rouge et Noir aux côtés de joueurs que j’ai affrontés par le passé est une perspective intéressante. Une chose est sûre, jouer dans la même équipe qu’autant d’internationaux est un véritable honneur. J’apprécie énormément le jeu à la toulousaine, et je suis persuadé qu’il me correspondra. Je sais que le club est ambitieux et qu’il aspire à gagner des titres. Le championnat français est sans aucun doute ce qu’il se fait de mieux en Europe, j’ai hâte de pouvoir y prendre part" .

Charlie Faumuina (Nouvelle-Zélande) - novembre 2016Icon Sport