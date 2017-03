TRANSFERT - Top 14 : La Rochelle engage le All Black Kerr-Barlow

Kerr-Barlow, 26 ans (1,87 m, 91 kilos), joue actuellement au sein des Chiefs en Super Rugby (vainqueur de l'épreuve en 2012 et 2013) et pour Waikato dans le championnat domestique néo-zélandais (ITM Cup). Ce natif de Melbourne (Australie) qui compte 25 sélections avec les All Blacks, a disputé la dernière Coupe du monde, inscrivant notamment deux essais contre la France lors du fameux quart de finale de Cardiff (62-13). A La Rochelle, il retrouvera deux autres anciens All Blacks, le 2e ligne et capitaine Jason Eaton et le 3e ligne Victor Vito avec lequel il a remporté la dernière coupe du monde en Angleterre.

Tawera Kerr-Barlow - Nouvelle-ZélandeAFP