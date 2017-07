Transfert - René Ranger signe à La Rochelle

René Ranger va effectuer son retour sur les terrains du Top 14. Après son passage à Montpellier, le centre des All Blacks (30 ans ; 6 sélections) a décidé de rejoindre La Rochelle, paraphant un contrat de deux ans. Pour le club maritime, c'est un joli coup réalisé à moins d'un mois de la reprise du championnat.

Un joli coup - Ranger représente un sérieux danger en attaque - mais aussi un pari pour La Rochelle puisque le joueur reste sur deux saisons où il n'a pas beaucoup joué. Au compteur : seulement onze matches de Super Rugby avec la province des Auckland Blues (blessé au cou et aux ligaments d'un genou).

Du monde au centre

En France, lors de son passage à Montpellier, Ranger avait régalé de par ses fulgurances. Dès son arrivée dans l'Hérault, il s'était notamment distingué en marquant pas moins de sept essais en seize rencontres. Sa seconde année avait été moins éblouissante. Lors de la mise à l'écart de Fabien Galthié, il n'avait pas été tendre avec ce dernier, préférant largement les méthodes du Sud-Africain Jake White. "Tout est beaucoup plus simple" , avait-il notamment lâché.

Rene Ranger lorsqu'il portait le maillot de MontpellierIcon Sport

Il avait aussi fait part de son spleen dans Midi Olympique. "Je n'avais aucune attente particulière, je ne me donnais pas à fond. Je ne saurais pas trop dire pourquoi... Je suppose que je ne prenais plus de plaisir. Si tu n'aimes pas le jeu qu'on te propose, tu ne peux pas jouer à ton meilleur niveau" . L'ancien All Black avait quitté le MHR en évoquant des soucis familiaux.

Avec Doumayrou et Ranger, La Rochelle s'est bien renforcée au centre de l'attaque. Patrice Collazo peut compter dans ce secteur sur Aguillon, Jordann et Noble mais aussi Barry voire Roudil. L'arrivée de Ranger pourrait peut-être fixer Levani Botia en troisième ligne. Quoi qu'il en soit, le Néo-Zélandais ne sera pas de trop au sein d'une équipe qui veut confirmer son exercice passé en jouant le haut du tableau en Top 14 et qui figurera pour la première fois en Champions Cup.