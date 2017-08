TRANSFERT - Nouvelle-Zélande : Codie Taylor prolonge jusqu'en 2021

Champion du monde en 2015, Taylor est le premier joueur à s'engager jusqu'en 2021 avec sa sélection, a souligné New Zealand Rugby (NZR) dans un communiqué.

Le deuxième ligne Sam Whitelock, le vice-capitaine Ben Smith et le centre Anton Lienert-Brown sont liés jusqu'en 2020, tandis que toutes les autres vedettes du maillot à la fougère (Kieran Read, Israel Dagg, Julian Savea, Beauden Barrett, Sonny Bill Williams...) se sont engagées jusqu'en 2019, année de la prochaine Coupe du monde au Japon.

Taylor, âgé de 26 ans et qui disputera samedi avec les Crusaders la finale du Super Rugby face aux Lions, compte 19 sélections depuis l'été 2015. Entré en jeu lors de la dernière finale mondiale remportée face à l'Australie (37-10), il est devenu titulaire lors de la dernière série de tests face aux Lions britanniques et irlandais.

"Codie a travaillé dur et fait des progrès formidables depuis son arrivée dans le groupe en 2015, il a pris les opportunités qui se sont offertes à lui et a vraiment démontré en débutant trois fois lors de la série face aux Lions qu'il possède toutes les compétences et le tempérament pour être un joueur de classe mondiale", a déclaré le sélectionneur Steve Hansen.