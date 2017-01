Transfert - Maxime Mermoz (Toulon) attend toujours sa lettre de sortie pour rejoindre Leicester

Maxime Mermoz n'a plus la tête à Toulon. Le centre international (30 ans ; 35 sélections) espère même rejoindre Leicester le plus rapidement possible. Sauf que pour l'instant, les choses trainent. En effet, il n'a toujours pas reçu sa lettre de sortie afin de rejoindre les Tigers en tant que joker médical. "Je ne sais pas ce qui bloque. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants" , a déploré le joueur lundi soir sur RMC.

Maxime Mermoz, le trois-quarts centre de Toulon, veut rejoindre LeicesterAFP

L'histoire entre le RCT et Mermoz semble se finir assez mal. Ce dernier ne s'en cache pas et a exprimé tout son désarroi. "Depuis le début de l'année, je suis un peu, beaucoup mis sur le côté. J'ai besoin de jouer au rugby pour être heureux. Et ce n'est plus le cas" .

Mermoz : "Avec Ford, on ne parle même pas de rugby"

Depuis que Mike Ford est arrivé aux manettes, Mermoz ne joue plus. Il n'a été titulaire qu'à deux reprises, lors des lourdes défaites à Castres (34-17) et Clermont (30-6). Trop peu pour un joueur de son standing. Et surtout pour prétendre à être retenu avec le XV de France (il fait partie de la Liste Elite, NDLR). Le centre tricolore avoue par ailleurs que les relations avec le technicien anglais ne sont pas au beau fixe. "Il a le sourire et comme beaucoup de coachs, il dit que la porte est toujours ouverte pour la discussion. On ne parle même pas de rugby. Il n’y a même pas de discussion de fond. Il n’y a rien. Je suis juste un spectateur au quotidien, acteur un petit peu" .

Maxime Mermoz (XV de France) - 9 février 2016Icon Sport