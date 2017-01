Transfert - Matt Giteau quitte Toulon

Mourad Boudjellal l'avait avoué à demi-mot cette semaine : une page allait se tourner au club avec le probable départ de Matt Giteau. Celui-ci est finalement officiel depuis ce lundi. L'ouvreur ou centre australien l'a indiqué sur les réseaux sociaux : il quittera le RCT à la fin de la saison. Et mentionné au passage sa future destination : le Japon.

"Prendre cette décision était la plus difficile de ma carrière rugbystique mais elle est la meilleure pour ma famille pour être plus proche de l'Australie. Je veux dire un grand merci aux joueurs, aux entraîneurs, au Président et au staff. Je vous dois beaucoup. Je veux aussi dire un grand merci aux supporters Toulonnais qui resteront dans mon cœur à vie", a écrit Giteau.

Mermoz, Giteau... en attendant d'autres départs ?

Giteau, ce fut un magnifique stratège qui a rayonné au sein de l'effectif quatre étoiles du RCT. Il a largement contribué au Brennus décroché en 2014 ainsi que le triplé réussi en Champions Cup (2013-2014-2015). Malheureusement, son histoire avecToulon a été entaché par plusieurs blessures. Quoi qu'il en soit, il a ravi bon nombre de fois le public de Mayol.

Matt Giteau (Toulon) - janvier 2017Icon Sport

En l'espace d'un week-end, le RCT a donc vu le départ de deux de ses joueurs : Giteau donc mais aussi Maxime Mermoz. Le centre international français a disputé samedi son dernier match sous les couleurs varoises, ayant été libéré pour rejoindre Leicester. Cette vague de départs devrait se poursuivre dans les semaines à venir. Le RCT poursuit sa mue et va clairement tourner une page à la fin de la saison.