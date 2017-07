Transfert - Malakai Fekitoa annonce sa venue à Toulon

Le centre des All Blacks Malakai Fekitoa a confirmé vendredi avoir signé en faveur de Toulon dans le championnat de France, mettant ainsi un terme, à 25 ans, à sa carrière internationale après 24 test-matches. "Quitter la Nouvelle-Zélande a été la décision la plus difficile de ma vie" , a écrit le joueur d'origine tongienne sur les réseaux sociaux. "Mais après avoir analysé toutes les choses importantes à mes yeux, j'estime que c'est le bon moment pour moi personnellement et pour ma carrière" .

A Toulon, vice-champion de France en titre, Fekitoa (1,87m, 99 kg) retrouvera notamment ses compatriotes et ex-All Blacks Ma'a Nonu et Luke McAlister. Le club triple champion d'Europe a précisé ce vendredi matin avoir fait signer au joueur un contrat de deux ans.

Il ne ferme pas la porte à un éventuel retour

Les spéculations sur l'avenir de Fekitoa avec les All Blacks ont débuté lorsque le sélectionneur Steve Hansen ne l'a pas retenu pour les trois tests de la tournée des Lions britanniques et irlandais en juin-juillet. Il n'avait été rappelé qu'au dernier moment pour le troisième test en raison de blessures dans le groupe.

Les joueurs néo-zélandais évoluant à l'étranger ne sont pas sélectionnables avec les All Blacks et Fekitoa n'a pas fermé la porte à un éventuel retour en Nouvelle-Zélande plus tard dans sa carrière. "Où que j'aille travailler, il y a toujours beaucoup à faire. J'espère revenir un jour avec plus d'expérience et de nouveaux succès" , a-t-il expliqué.

Malakai Fekitoa (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Insuffisances en attaque

Depuis ses débuts internationaux en juin 2014, il a marqué huit essais pour les All Blacks. S'il est solide en défense, ce sont vraisemblablement ses insuffisances en attaque qui lui ont valu sa mise à l'écart du groupe des Blacks. "Comme tous les gars qui vont jouer à l'étranger, nous ne voulons pas qu'il parte, mais s'il s'en va, nous le soutiendrons" , avait déclaré Hansen jeudi à Radio Sport avant l'officialisation du transfert de Fekitoa.

Depuis début juillet, Toulon a déjà recruté l'ailier international anglais Chris Ashton, pour les trois prochaines saisons, et le jeune arrière australien Jonah Placid, ancien international des moins de 20 ans, pour les deux prochaines saisons.