Transfert - Les Wasps disent non à Leigh Halfpenny qui se retrouve toujours sans club !

On a beau compter 75 sélections dont 4 avec les Lions britanniques, être reconnu comme l'un des meilleurs buteurs de la planète et demeurer sans club. C'est le cas actuellement de Leigh Halfpenny. Le Gallois est dans une position très délicate et plus les jours passent, plus les portes se ferment devant lui. La dernière en date ? Celle du club anglais des Wasps qui a signifié ce dimanche qu'il mettait fin aux contacts avec le joueur comme le rapporte The Rugby Paper.

"Nous étions réellement motivés pour obtenir la signature de Leigh et nous avons essayé cela pendant plusieurs mois. Mais nous avons rencontré de grandes difficultés à obtenir une décision de sa part et nous n’en avons toujours pas eue" , a précisé le directeur du rugby des Wasps Dai Young, rajoutant que son club allait passer à autre chose, lassé par l'attitude de Halfpenny. "Leigh est un type charmant mais aussi l'un des plus indécis au monde" .

Bath, la dernière solution ?

Où jouera donc Leigh Halfpenny la saison prochaine ? Toulon a décidé de ne pas le conserver en raison de ses trop nombreuses absences avec sa sélection nationale. Les provinces galloises lui ont fait les yeux doux mais ni les Scarlets ni Cardiff n'ont trouvé d'accord avec lui. Cardiff s'est montré pourtant actif sur le dossier, en vain. Les clubs gallois ont un pouvoir financier plus que limité et Halfpenny s'avoue très gourmand en termes de salaire. Les Blues ont évoqué l'idée d'un double contrat national (avec la Fédération galloise), ne payant ainsi que 40% du salaire du joueur, mais là aussi c'était au-dessus de leurs moyens. Et Cardiff a déploré l'attitude du joueur qui n'a fait aucun compromis sur le plan financier.

Leigh Halfpenny (Toulon) - 26 mai 2017AFP

Un temps, une rumeur a fait part d'un intérêt du Stade français. Mais c'est bien du côté de l'Angleterre que Leigh Halfpenny pourrait trouver une issue. Les Saints de Northampton lorgnent son cas mais c'est Bath qui se montre le club le plus intéressé. Fin mars, The Times rapportait que l'équipe anglaise s'avouait prête à accueillir Halfpenny après le Mondial 2019 au Japon. Il se pourrait que sa venue soit plus rapide que prévu. Quoi qu'il en soit, Halfpenny doit se presser pour se trouver un club avant la reprise des championnats.