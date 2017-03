Transfert - Le demi d'ouverture irlandais Paddy Jackson prolonge avec l'Ulster

Agé de 25 ans, le joueur (22 sél.) était l'objet des convoitises des clubs anglais de Northampton et Bristol, après avoir été plus que convaincant en remplaçant de Sexton, indisponible lors des deux premiers matches du Tournoi en raison d'une blessure à un mollet contractée en Coupe d'Europe en janvier. "Je suis heureux de rester au sein de l'Ulster pour au moins les deux prochaines années, c'est un moment dont ma famille et moi pouvons être fiers" , a déclaré Jackson dans un communiqué du club nord-irlandais, dont il porte les couleurs depuis 2011.

Pour le manager du club, Les Kiss, "avoir Paddy avec l'Ulster pour deux saisons supplémentaires constitue un énorme coup d'accélérateur" . L'Ulster, cinquième du classement de la Ligue celtique, a terminé à la dernière place de sa poule (5) en Coupe d'Europe, échouant à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.