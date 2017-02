TRANSFERT - Le All Black Ben Smith ne viendra pas en France et prolonge avec sa fédération

Une annonce qui fait le bonheur des supporters et du manager néo-zélandais, "la prolongation de contrat du joueur de rugby le plus complet de la planète est forcément une bonne nouvelle pour les All Blacks et un vrai plus pour notre sport en général" , a déclaré Steve Hansen. Une re-signature qui fait toutefois moins plaisir à certains présidents du Top 14 qui avaient des vues sur Ben Smith et qui regrettent que le meilleur arrière du monde ne puisse pas rejoindre leurs rangs, à l'image de Gérard Pontneau, président de Pau qui a expliqué que concernant le dossier Smith, "l'appel du pays a été plus fort" .