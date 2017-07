TRANSFERT - La presse néo-zélandaise fustige Fekitoa, surcôté à son goût

La presse néo-zélandaise n'arrive vraiment pas à digérer le départ de Malakai Fekitoa (25 ans, 24 sélections) vers Toulon. Après que ce dernier ait révélé son choix de quitter les Highlanders pour la France, le New Zealand Herald n'y est pas allé de main morte ces dernières heures, publiant même un billet d'opinion dont le titre suffit pour comprendre que la suite de l'article ne sera pas tendre avec lui : "Toulon mise gros sur un Fekitoa défectueux".

"Plus un bon joueur de Super Rugby qu'un véritable All Black"

On peut notamment y lire que "Toulon pense avoir fait signer un All Black de classe mondiale avec Malakai Fekitoa. Le club français doit certainement le payer comme une superstar all black. Mais peut-être auraient-ils dû un peu plus creuser au moment de leurs recherches. Car ils ont fait signer un bon joueur avec un certain nombre de qualités mais aussi quelqu'un qui n'est pas capable de cacher ou éliminer ses faiblesses tout aussi flagrantes" .

Malakai Fekitoa (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Et le journaliste de continuer sa critique : "Quand il a éclaté dans le Super Rugby en 2014, il était une révélation. Il était un joueur d'instinct. Il faisait quelques erreurs, avec tous les risques qu'il prenait, mais ne semblait pas s'en préoccuper même si certains coûter cher. Il semblait même être l'héritier de Conrad Smith [...] Il est possible que Fekitoa ait joué au-dessus de ses vraies capacités et qu'en fait, il soit plus un bon joueur de Super Rugby qu'un véritable All Black" .

Surcôté ou pas, le champion du monde 2015 aura bientôt l'occasion de prouver que le RCT a bien fait de miser sur lui. D'ici là, il devra également digéré son élimination en quart de finale de Super 18 ce samedi avec les Highlanders face aux Crusaders (17-0). Le New Zealand Herald, lui, a en tous les cas la dent dure envers le RCT après l'épisode houleux avec le président Mourad Boudjellal.