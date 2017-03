TRANSFERT - Gloucester stoppe les spéculations autour de Carl Fearns

"Carl Fearns a signé un contrat longue durée avec Gloucester et il est l'une des futures pièces maîtresses du projet du club" , a annoncé ce lundi Gloucester dans un communiqué. Une réponse cinglante adressée à Lyon et qui répond aux nombreuses rumeurs de l'annulation de son transfert.

Au club depuis 2015, Fearns est joueur majeur de l'effectif lyonnais et l'Anglais est une fois de plus très en vue cette saison avec notamment 7 essais inscrits. Un rendement impressionnant pour le troisième ligne centre qui aspire désormais gagner sa place dans le XV de la Rose (malgré les présences de Vunipola ou Hughes !) et qui voyait en la proposition de Gloucester un moyen de séduire Eddie Jones.

Carl Fearns (Lyon) va rejoindre GloucesterIcon Sport

La belle affaire n'aura pas lieu

Cependant, l'avenir de Fearns semblait indécis puisque ce lundi, Midi Olympique et le Progrès faisaient part d'un revirement de situation concernant le troisième ligne. En effet, des rumeurs présageaient la rupture du pré-contrat entre Fearns et l'actuel 8e du championnat anglais.