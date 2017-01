Transfert - Giteau, Mitchell, Goromaru : Mourad Boudjellal fait le point sur les départs du RCT

Lakafia, Ashton, Bonneval, Radradra, Nakosi... Niveau arrivées, le RCT a bien avancé pour la saison prochaine. Et tous ces mouvements vont forcément entraîner des départs. Mourad Boudjellal ne l'a pas caché. Dans un long entretien accordé à Var Matin, il a fait le point sur les dossiers en cours. Et nul doute qu'une page va se tourner sur la rade.

Mourad Boudjellal, le président de ToulonIcon Sport

"Je crois qu'il ne faut pas laisser place à l'affectif sinon, on va droit dans le mur" , a bien souligné l'homme fort toulonnais. Parmi les "historiques" qui vont probablement faire leurs valises, on trouve notamment Matt Giteau. Le fantastique stratège australien, contrarié par les blessures, devrait être tenté par un dernier contrat (juteux ?) au Japon. "Il m'a demandé sa libération et sauf retournement de situation, Giteau ira au Japon" , a déclaré Boudjellal. Le Sud-Africain Juan Smith (35 ans) ? "Il va mettre un terme à sa carrière, nornalement" . Drew Mitchell (32 ans) ? Le président de Toulon s'est montré plus réservé et n'a pas confirmé le départ de l'ailier australien, mentionnant que "ce n'est pas acté" . Fernandez-Lobbe (35 ans) ? "Il fait partie des murs, ici, c'est clair. Il y a une décision à prendre. Est-ce que longévité vaut un contrat ? On va voir..."

Après, il y a les déceptions. Ces joueurs qui n'ont pas eu le rendement escompté. A l'image du Japonais Ayumu Goromaru, qui pourrait rentrer au pays. "Sur ce qu'on a vu jusque-là, il y a des chances. Mais il lui reste quelques mois pour conserver sa place" . Sans oublier Leigh Halfpenny. "On est en discussion, en sachant qu'il y a ce handicap du pays de Galles. Parce qu'il n'y a pas que les matches, il y a aussi les stages..." Et puis, le cas Maxime Mermoz. "Maxime m'a demandé sa libération, je l'ai acceptée. Donc, après La Rochelle (match samedi, NDLR), il fera ce qu'il veut" .

Leigh Halfpenny (Toulon) - 18 décembre 2016Icon Sport