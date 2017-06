Transfert - Finn Russell à Montpellier en... 2018 ?

Montpellier prépare l'avenir. Et se penche déjà sur la saison... 2018-2019. Oui, vous avez bien lu et le MHR pourrait même frapper un très gros coup. Sa cible ? L'ouvreur Finn Russell (24 ans ; 28 sélections). Celui-ci sera en fin de contrat avec la Fédération écossaise en juin 2018. Et il aurait décidé de tenter l'aventure en Top 14. Plus précisément, du côté de Montpellier.

Midi Olympique rapporte que le joueur de Glasgow devrait signer d'ici peu un "contrat fort juteux". Des sources écossaises mentionne pour leur part que Russell aurait déjà paraphé un précontrat de trois ans. Mohed Altrad, le président du club héraultais, mettrait encore un peu plus en avant ses ambitions et sa force de frappe, le joueur étant de le viseur du Racing 92 et des Anglais de Gloucester.

Faut-il y voir la patte Vern Cotter dans ce recrutement ? Pas impossible. C'est lui qui l'a lancé au sein du XV du Chardon lors de la tournée d'été 2014. Et l'ancien entraîneur de Clermont souhaite vraiment choisir les joueurs avec lesquels il va travailler.

Avec le All Black Aaron Cruden (28 ans ; 47 sélections) - au salaire très élevé - et Finn Russell, Montpellier serait sacrément armé au poste d'ouvreur. Une bataille furieuse s'annonce en perspective entre les deux joueurs pour la place de titulaire. Avec une telle concurrence, le Sud-Africain Francois Steyn devrait ainsi être fixé au centre. Cette équipe de Montpellier va s'épaissir de plus en plus...

