TRANSFERT - Aaron Cruden signe à Montpellier

Les contacts duraient depuis des mois, comme notamment évoqué par Midi Olympique. Et le feuilleton a pris fin avec un heureux dénouement pour Montpellier : l'ouvreur all black Aaron Cruden (28 ans ; 47 sélections) s'est décidé à rejoindre le club héraultais l'été prochain. Ça, c'est un énorme coup réalisé sur le marché des transferts par le MHR qui se dote d'un n°10 de classe mondiale. De quoi planter un peu plus les ambitions de la formation du président Mohed Altrad pour la saison prochaine.

Aaron Cruden va rejoindre MontpellierAFP

Le club de Montpellier devrait officialiser sa venue dans la soirée. Clairement, c'est lui aura les clés du camion montpelliérain, Demetri Catrakilis ayant décidé de s'engager aux Harlequins. Sa venue fixerait aussi le Sud-Africain François Steyn au centre.

Un salaire de 800.000 euros par an ?

Malgré ses efforts, la Fédération néo-zélandaise a donc perdu la bataille et n'a pu retenir Cruden. Elle s'efforce depuis un moment à prolonger ses meilleurs joueurs, de plus en plus attirés par une expérience à l'étranger... et par les contrats lucratifs proposés. La somme de 800.000 euros par an a régulièrement été évoquée, ce qui ferait du All Black l'un des joueurs les mieux payés du Top 14. Un contrat portant sur deux années serait évoqué.

Beauden Barrett et Aaron CrudenAFP

Le champion du monde 2011, aligné notamment lors du test de novembre au Stade de France face aux Bleus, ne figurait plus comme un titulaire à part entière. Longtemps doublure de Daniel Carter, il avait vu en 2016 l'explosion de Beauden Barrett, élu meilleur joueur de l'année par World Rugby. Malgré ses 10 matches en 2016 avec les All Blacks, il s'est résolu à quitter le pays et faire une croix sur la sélection nationale. Montpellier pourra donc compter sur un joueur uniquement concentré sur son club.

C.M, avec Thomas CORBET