Top 14, transfert - Raphaël Ibanez quittera Bordeaux-Bègles à la fin de la saison

Raphaël Ibanez et l'UBB, ce sera fini à la fin de la saison. Si elle n'aura pas la portée médiatique de la fusion entre le Racing 92 et le Stade français, l'officialisation du départ du manager girondin est pourtant une information retentissante. "Je confirme aujourd’hui que je quitterai l’UBB à la fin de la saison" , explique-t-il dans un communiqué publié ce lundi en début d'après-midi.

Et l'ancien talonneur international (44 ans, 98 sélections) de préciser : "Suite à des échanges avec les joueurs, l’encadrement technique et le Président Laurent Marti, il apparaît que des changements doivent être effectués [...] Cette année, malgré une seconde place prometteuse au mois de novembre, les résultats suivants n’ont pas été à la hauteur de nos espérances" .

Raphaël Ibanez (Bordeaux-Bègles) - 5 mars 2017Icon Sport

"Un essoufflement dans la transmission auprès des joueurs"

Avant d'expliquer "qu'après cinq années passées à la tête de l’équipe, je constate un essoufflement dans la transmission auprès des joueurs. On dit que "l’amour dure 3 ans", pour moi cela aura duré 5 ans avec cette équipe ! Je suis fier d’avoir contribué au développement de ce club qui je le souhaite grandira encore dans les années à venir" .

Formé à Dax, Ibanez avait évolué sous les couleurs de Perpignan, Castres, les Saracens et les London Wasps. Capitaine à 41 reprises du XV de France, il a été finaliste de la Coupe du monde 1999 et a remporté le Tournoi des 6 nations à 4 reprises (1998, 2002, 2006, 2007). En club, il a été champion d'Europe (2007), champion d'Angleterre (2008) et a aussi remporté la Coupe anglo-galloise (2006) et le Bouclier européen (2003). Il est manager de l'UBB depuis 2012.