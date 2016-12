Top 14, transfert - Peu utilisé à Clermont, Hosea Gear rebondit à Lyon

C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel : Hosea Gear (32 ans) rejoint Lyon en tant que joueur supplémentaire. Une arrivée qui a été un peu accélérée ces dernières heures après la blessure du Néo-Zélandais Rudi Wulf à Brive (22-6). Comme nous vous le révélions lundi soir, les examens ont révélé que le centre ou ailier souffrait d'une fracture du radius du bras gauche. Son absence est estimée à au moins 3 mois.

Hosea Gear (Clermont) - Décembre 2015Icon Sport

2 essais inscrits pour Clermont

Sauf que les Lyonnais ne sont pas épargnés en ce moment au poste d'ailier avec quatre autres joueurs sur le carreau : Napolioni Nalaga (mollet), Jone Tuva (genou), Henry Clunies-Ross (lombalgie) et Franck Romanet (poignet). Résultat de courses, il ne reste que Toby Arnold comme ailier de métier voire le centre Thibaut Regard qui peut dépanner.

Peu utilisé depuis le début de saison à Clermont (4 matches dont 1 titularisation), Hosea Gear semble donc être une bonne solution pour une formation rhodanienne qui pointe actuellement à la 12e place avec seulement 6 petits points d'avance sur Grenoble, son poursuivant et premier relégable. Avec seulement 2 essais inscrits lors de son passage à l'ASM en 17 apparitions, l'ancien All Black n'aura pas convaincu. Les Lyonnais espèrent certainement qu'il soit plus un peu plus prolifique sous ses nouvelles couleurs.