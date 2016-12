Top 14, transfert - Lyon : Le LOU discute toujours au sujet d’Hosea Gear

Quant à l’arrivée de l’ouvreur franco-argentin Piero Dominguez (Pakuranga), aussi annoncée par Le Progrès, celle-ci nous a été confirmée avec un contrat d’1 an. Le club veut également attirer un troisième ligne centre pour pallier le départ de Carl Fearns à Gloucester, un demi de mêlée et un ailier. Si le premier dossier apparaît plus complexe en raison de la rareté de l’offre et de la concurrence dans le but de trouver la perle rare, des noms circulent aux deux autres postes comme ceux du Toulonnais Jonathan Pélissié et du Toulousain Alexis Palisson.

Au rang des prolongations de contrat, celle de Félix Lambey est désormais actée jusqu’en 2022. Le deuxième ligne figure sur la "Liste développement" de l’équipe de France.