TOP 14 - Toulon : Fabien Galthié et Fabrice Landreau sur le point d'arriver

Mourad Boudjellal souhaite depuis longtemps attirer Fabien Galthié sur le banc du RCT, et le président varois serait en passe d'exhausser son voeu. En effet, vendredi dernier, il aurait fait parvenir le contrat à l'ex-entraîneur du MHR, nous apprend Midi Olympique. Il ne resterait donc plus qu'à signer puisque Galthié aurait déjà donné sa parole à Boudjellal, lors d'un repas organisé à Paris il y a quelques semaines.

Le futur engagement de Galthié avec le club triple champion d'Europe porterait sur une durée de deux ans, et l'ancien demi de mêlée international (47 ans ; 65 sélections) serait rejoint par l'un de ses anciens collaborateurs, en la personne de Fabrice Landreau. Associés pendant 5 ans sous les couleurs du Stade français, club avec lequel ils ont été sacrés champion de France en 2007, Galthié devrait être nommé entraîneur en chef et Landreau prendrait le poste d'adjoint.

Landreau et Galthié bientôt à nouveau réunis ?AFP

Quid du futur staff ?

Interrogé sur sa probable venue au RCT, Fabrice Landreau a indiqué sur RMC que les négociations avec Mourad Boudjellal seraient sur le point d'aboutir, "Ce n’est pas encore fait, mais c’est vrai qu’il y a des discussions qui ont été entamées il y a quelque temps" , a relaté l'ancien manager de Grenoble. "Fabien Galthié a été sollicité par Mourad (Boudjellal) pour prendre en main l’équipe de Toulon. Il ne savait pas trop, il voulait faire équipe avec quelqu’un qu’il connaissait bien et moi, j’étais disponible. On en a parlé un peu tous les deux. Si on arrive à bien mettre les choses dans l’ordre, on devrait trouver un accord prochainement" , a confirmé Fabrice Landreau.

Si le duo est sur le point se de reformer, de nombreuses interrogations entourent la composition du futur staff. En effet, le président du RCT serait en quête d'un spécialiste des skills. Au poste de préparateur physique, Fabrice Landreau aurait convaincu son ancien collègue du FCG, Gareth Adamson de le rejoindre, précise Midi Olympique qui nous apprend aussi que Marc Dal Maso sera conservé en tant que spécialiste de la mêlée. Tout le contraire de Mike Ford et de Richard Cockerill, dont le départ à Edimbourg est prévu depuis quelques temps.