TRANSFERT - Top 14 : Louis Picamoles à Montpellier, c'est officiel

Louis Picamoles de retour à Montpellier, c'est fait. Ce mercredi, son club de Northampton a officialisé l'affaire. Une information confirmée dans la foulée par le MHR.

Picamoles (31 ans, 62 sélections) "a reçu de Montpellier une proposition qui assurera dans le futur la stabilité financière de sa famille" ont d'abord écrit dans un communiqué les Saints. "C'est pourquoi le club a accepté ce transfert et une compensation financière significative" puisque Picamoles était encore lié pour deux saisons avec le club du centre de l'Angleterre, qui ajoute que "la Fédération française souhaitait que l'international joue en Top 14" .

"King Louis", arrivé à l'été 2016 à Northampton en provenance de Toulouse - qu'il avait rejoint en 2009 après avoir évolué cinq saisons dans l'Hérault - n'aura donc passé qu'un an en Angleterre. "Louis était le seul international (français) à ne pas jouer en Top 14. Je suis donc ravi pour Louis et la FFR que nous ayons pu le faire revenir" a déclaré dans le communiqué le président de Montpellier Mohed Altrad, qui cherchait depuis plusieurs semaines à rapatrier Picamoles.

Louis Picamoles (Northampton)Icon Sport

" Montpellier, c'est ma vile. C'est une façon de boucler la boucle... (Picamoles) "

"C'est une opportunité incroyable pour renforcer l'équipe de Montpellier avec un joueur de classe mondiale, qui colle parfaitement à notre vision à long terme" a ajouté Altrad, précisant que le numéro 8 rejoindrait le club "après la tournée" de juin du XV de France en Afrique du Sud. Les Bleus, dont un premier groupe, avec Picamoles, devait rejoindre mercredi Johannesburg, disputeront trois test-matches face aux Springboks les 10, 17 et 24 juin.