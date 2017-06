TOP 14 - Mercato : tous les transferts club par club pour la saison 2016-2017

Bayonne

Arrivées: Broster (Pilier, Biarritz), Schuster (Pilier, Tarbes), Leiataua (Talonneur, Aurillac), Jaulhac (Deuxième ligne, Bordeaux), Donnelly (Deuxième ligne, Montpellier), Oulai (Troisième ligne, Carcassonne), Duhalde (Demi de mêlée, Brive), Saubusse (Demi de mêlée, Mont-de-Marsan), Lagarde (Ouvreur, Albi), Du Plessis (Ouvreur, Toulon), Beattie (Troisième ligne, Castres), Martial (Ailier, Castres), Le Bourhis (Centre, Bordeaux-Bègles), Lespinasse (Troisième ligne, prêt Bordeaux-Bègles), Méret (Ouvreur, prêt Bordeaux-Bègles), Latimer (Troisième ligne, Auckland Blues), Cittadini, (Pilier, Wasps), Khinchagashvili (Pilier, Racing 92), Martial (Ailier, Castres).

Départs: Fainga'anuku (Pilier, non conservé), Peikrishvili (Pilier, non conservé), Lapeyrade (Pilier, Anglet), Van Vuuren (Talonneur, retraite), Horn (Deuxième ligne, Afrique du Sud), Visensang (Troisième ligne, Tyrosse), Cassang (Demi de mêlée, Clermont), Stewart (Ouvreur, non conservé), Hegarty (Centre, non conservé) Elissalde (Arrière, Saint-Jean-de-Luz), Gayraud (Bordeaux-Bègles).

Prolongations: Iguiniz (Pilier, 2020), Choirat (Pilier, 2019), Labouyrie (Talonneur, 2018), Huete (Deuxième ligne, 2018), Taele (Deuxième ligne, 2017), Monribot (Troisième ligne, 2020), Marmouyet (Troisième ligne, 2018), Van Lill (Troisième ligne, 2018), Visensang (Troisième ligne, 2018), Rouet (Demi de mêlée, 2019), Lovobalavu (Centre, 2018), Lacroix (Centre, 2017), Fuster (Ailier, 2018), Jané (Ailier, 2018), Poki (Ailier, 2018), Bustos-Moyano (Ailier, 2018), Thiéry (Arrière, 2018).

Bordeaux-Bègles

Arrivées: Clerc (Pilier, Oyonnax), Cobilas (Pilier, Sale), Jones (Deuxième ligne, Melbourne), Audy (Demi de mêlée, La Rochelle), Madigan (Ouvreur, Leinster), Vakacegu (Ailier, Béziers), Spence (Centre/Ailier, Otago), Diaby (Grenoble), Gayraud (Bayonne).

Départs: Gomez Kodela (Pilier, Lyon), Toetu (Pilier, Brive), Kepu (Pilier, Waratahs), Jaulhac (Deuxième ligne, Bayonne), Ledevedec (Deuxième ligne, Brive), Clarkin (Troisième ligne, retraite), Adams (Demi de mêlée, retraite), Bernard (Ouvreur, Toulon), Ahotaeiloa (Centre, Chambéry), Brousse ( Ailier, Aix-en-Provence), Guitoune (Ailier, Toulouse), Le Bourhis (Centre, Bayonne), Lespinasse (Troisième ligne, prêt Bayonne), Méret (Ouvreur, prêt Bayonne).

Prolongations: Marais (Deuxième ligne, 2019), Goujon (Troisième ligne, 2019), Rey (Centre, 2019), Hickey (Ouvreur, 2018).

Ian Madigan (Irlande) va rejoindre l'UBB la saison prochaineIcon Sport

Brive

Arrivées: Toetu (Pilier, Bordeaux), Devisme (Pilier, Soyaux-Angoulême), Acosta (Talonneur, retour de prêt, Colomiers) Ledevedec (Deuxième ligne, Bordeaux-Bègles), Lobzhanidze (Demi de mêlée, Géorgie), Burotu (Centre, Biarritz), Lapeyre (Arrière, La Rochelle).

Départs: Jgenti (Pilier, non conservé), Shvelidze (Pilier, retraite), Tuncer (Pilier, Albi), Lebas (Deuxième ligne, prêté à Soyaux-Angoulême), Briatte (Troisième ligne, Nevers), Duhalde (Demi de mêlée, Bayonne), Neisen (Ouvreur, Limoges), Sola (Ouvreur, non conservé).

Prolongations: Jourdain (Pilier, 2018), Asieshvili (Pilier, 2019), Ribes (Talonneur, 2017), Marais (Deuxième ligne, 2017), Waqaniburotu (Troisième ligne, 2019), Sanconnie (Troisième ligne, 2018), Hauman (Troisième ligne, 2019), Luafutu (Troisième ligne, 2018), Laranjeira (Ouvreur, 2018), Mignardi (Centre, 2018), Petre (Centre, 2019), Mafi (Ailier, 2018), Masilevu (Ailier, 2018), Namy (Ailier, 2019), Galala (Ailier, 2018), Germain (Arrière, 2019).

Julien Ledevedec de retour à BriveIcon Sport

Castres

Arrivées: Tussac (Pilier, Montauban), Kotze (Pilier, Clermont), Jenneker (Talonneur, Oyonnax), Jacquet (Deuxième ligne, Clermont), Mafi (Deuxième ligne, Western Force), Vaipulu (Troisième ligne, Chiefs), Taumoepeau (Centre, Albi), Ebersohn (Centre, Montpellier), Lassalle (Deuxième ligne, Toulon), Javaux (Ouvreur, Racing), Bérard (Arrière, Montpellier), Agulla (Ailier, Bath).

Départs: Houerie (Pilier, non conservé), Wihongi (Pilier, Lyon), Martinez (Pilier, Argentine), Taumoepeau (Pilier, Lavaur), Forestier (Pilier, retraite), Béziat (Talonneur, Narbonne), Bonello (Talonneur, retraite), Desroches (Deuxième ligne, Albi), Gray (Deuxième ligne, Toulouse), Diarra (Troisième ligne, Pau), Faasalele (Troisième ligne, Toulouse), Kirkpatrick (Ouvreur, Albi), Lamerat (Centre, Clermont), Cabannes (Centre, retraite), Wulf (Centre, Lyon), Sivivatu (Ailier, intègre le staff castrais) Beattie (Troisième ligne, Bayonne), Martial (Ailier, Bayonne).

Prolongations: Sione (Pilier, 2018), Lazar (Pilier, 2018), Montès (Pilier, 2018), Samson (Deuxième ligne, 2018), Capo Ortega ( Deuxième ligne, 2017), Tulou (Troisième ligne, 2020), Caballero (Troisième ligne, 2018), Babillot (Troisième ligne, 2018), Kockott (Demi de mêlée, 2020), Dumora (Ouvreur, 2018), Vialelle (Centre, 2019), Palis (Arrière, 2019), Caminati (Arrière, 2018).

Jody Jenneker va retrouver Christophe Urios au COAFP

Clermont

Arrivées: Jarvis (Pilier, Ospreys), Timani (Deuxième ligne, Montpellier), Cassang (Demi de mêlée, retour de prêt Bayonne), Toeava (Centre, joker Clermont), Lamerat (Centre, Castres).

Départs: Kotze (Pilier, Castres), Van der Westhuizen (Talonneur, Montauban), Cudmore (Deuxième ligne, Oyonnax), Jacquet (Deuxième ligne, Castres), James (Ouvreur, La Rochelle), Davies (Centre, Llanelli).

Prolongations: Chaume (Pilier, 2018), Kayser (Talonneur, 2019), Vahaamahina (Deuxième ligne, 2019), Lapandry (Troisième ligne, 2020), Lee (Troisième ligne, 2019).

Rémi Lamerat, le centre de Castres portera les couleurs de l'ASM pour la prochaine saison. Icon Sport

Racing 92

Arrivées: Atafia (Pilier, Agen), Nakarawa (Deuxième ligne, Glasgow), Gerbrandt Grobler (Deuxième ligne, Stromers), Williams (Deuxième ligne), Missoup (Troisième ligne, Oyonnax), Hart (Demi de mêlée, Grenoble), Tuitavake (Centre, Montpellier).

Départs: Castrogiovanni (Pilier, non conservé), Kruger (Deuxième ligne, Toulon), Charteris (Deuxième ligne, Bath), Filipo (Deuxième ligne, non conservé), Metz (Deuxième ligne, Pau), Barba (Troisième ligne, Oyonnax), Retière (Demi de mêlée, La Rochelle), Phillips (Demi de mêlée, Sale), Dumoulin (Centre, Montpellier), Javaux (Ouvreur, Castres), Dupichot (Arrière, prêté à Pau).

Prolongation: Ben Arous (Pilier, 2019), Chat (Talonneur, 2019), Dubarry (Deuxième ligne, 2018), Masoe (Troisième ligne, 2019), Voisin (Troisième ligne, 2018), Chauveau (Demi de mêlée, 2018), Goosen (Ouvreur, 2021), Dambielle (Ouvreur, 2018), Chavancy (Centre, 2019), Laulala (Centre, 2019), Vulivuli (Centre, 2018), Dulin (Arrière, 2020), Dupichot (Arrière, 2019).

Leone Nakarawa, l'un des tous meilleurs deuxième ligne au mondeIcon Sport

Grenoble

Arrivées: Goze (Pilier, retour de prêt Bourgoin), Muldowney (Deuxième ligne, Connacht), Mélé (Demi de mêlée, Toulouse), Waqa (Ailier, Canberra).

Départs: Percival (Deuxième ligne, Tarbes), Loustalot (Demi de mêlée, Mont-de-Marsan), Hart (Demi de mêlée, Racing 92), Willison (Centre, Worcester), Diaby (Bordeaux-Bègles).

Prolongations: Taumalolo (Pilier, 2017), Jammes (Talonneur, 2018), Grice (Troisième ligne, 2019), Setephano (Troisième ligne, 2017).

Le FCG récupère David Mélé, qui a très peu joué cette saison à ToulouseIcon Sport

Montpellier

Arrivées: Guillamon (Pilier, Oyonnax), Fichten (Pilier, Narbonne), Mikautadze (Deuxième ligne, Toulon), Botica (Ouvreur, Harlequins), Dumoulin (Centre, Racing 92), Tomane (Ailier, Brumbies), Nadolo (Ailier, Crusaders), Michel (Arrière, Perpignan), Martin (Arrière, Oyonnax).

Départs: Castets (Pilier, prêté à Toulouse), Mas (Pilier, retraite), Cilliers (Pilier, Leicester), Ivaldi (Talonneur, Lyon), Timani (Deuxième ligne, Clermont), Privat (Deuxième ligne, Lyon), Donnelly (Troisième ligne, Bayonne), Mowen (Troisième ligne, Pau), Lucas (Ouvreur, Japon), Trinh-Duc (Ouvreur, Toulon), Perraux (Ouvreur, Albi), Tuitavake (Centre, retraite), Ebersohn (Centre, Castres), Floch (Arrière, retraite), Bérard (Arrière, Castres).

Prolongations: Liebenberg (Troisième ligne, 2019), Mogg (Arrière, 2019).

Nemani Nadolo, en provenance des CrusadersIcon Sport

Lyon

Arrivées: Menini (Pilier, Lyon), Gomez Kodela (Pilier, Bordeaux), Wihongi (Pilier, Castres), Clément (Pilier, Biarritz), Ivaldi (Talonneur, Montpellier), Lambey (Deuxième ligne, retour de prêt Béziers), Mostert (Deuxième ligne, Lions), Bekhuis (Deuxième ligne, Blues), Paulino (Deuxième ligne, Llanelli), Privat (Deuxième ligne, Montpellier), Browning (Troisième ligne, Queensland Reds), Bruni (Troisième ligne, Toulon), Michalak (Ouvreur, Toulon), Harris (Ouvreur, Melbourne), Wulf (Centre, Castres), Belan (Centre, Toulon), Armitage (Arrière, Toulon), Henry Clunies-Ross (Ailier, Waratahs).

Départs: Tui (Pilier, Oyonnax), Kouider (Pilier, Béziers), Du Preez (Pilier, retraite), Fitzpatrick (Talonneur, Waratahs), Bonrepaux (Talonneur, retraite), Basson (Deuxième ligne, Nevers), Singer (Deuxième ligne, Biarritz), Ghezal (Deuxième ligne, intègre le staff lyonnais), N'zi (Troisième ligne, Nevers), Matadigo (Troisième ligne, Chambéry), Lorée (Mêlée, Limoges), Gondrand (Ouvreur, Oyonnax), Brett (Ouvreur, non conservé), Lynn (Centre, intègre le staff lyonnais), Sukanaveita (Centre, Montauban).

Prolongation: Njewel (Deuxième ligne, 2018).

Frédéric Michalak et Delon Armitage rejoignent le LouAFP

Stade français

Arrivées: Ratini (Ailier, La Rochelle).

Départs: Oléon (Pilier), Tomas (Demi de mêlée, Pau), Vasuinubu (Ailier, Aubenas).

Prolongations: Felsina (Pilier, 2017), Taulafo (Pilier, 2018), Sempéré (Talonneur, 2018), Pyle (Deuxième ligne, 2018), Papé (Deuxième ligne, 2017), Gabrillagues (Deuxième ligne, 2019), Ross (Troisième ligne, 2020), Williams (Arrière, 2017), Parisse (Troisième ligne, 2020), Nicolas (Troisième ligne, 2018).

Alipate Ratini, seule recrue parisienneIcon Sport

Pau

Arrivées: Hamadache (Pilier, Albi), Metz (Deuxième ligne, Oyonnax), Tutaia (Deuxième ligne, Mont-de-Marsan), Mowen (Troisième ligne, Montpellier), Diarra (Troisième ligne, Castres), Gunther (Troisième ligne, Oyonnax), Armitage (Troisième ligne, Toulon), Tomas (Demi de mêlée, Paris), Taylor (Ouvreur, Toulon), Pesenti (Troisième ligne, Montpellier), Dupichot (Ailier, Racing 92).

Départs: Murray (Pilier, retraite), Natsarashvili (Pilier, Carcassonne), Orlandi (Pilier, non conservé), Campo (Talonneur, retraite), Monzeglio (Troisième ligne, non conservé), Bouilhou (Troisième ligne, retraite), Domolailai (Troisième ligne, Carcassonne), Marques (Demi de mêlée, Toulouse), Traille (Centre, retraite), Bonnet (Centre, retraite), Bobo (Ailier, Strasbourg), Acebes (Arrière, Perpignan), Vunibaka (Ailier, non conservé), Niko (Ailier, Béziers).

Prolongations: King (Pilier, 2017), Hurou (Pilier, 2018), Jacquot (Pilier, 2017), Charlet (Pilier, 2018), Coughlan (Troisième ligne, 2017), Bernad (Troisième ligne, 2018), Vatuba (Centre, 2019).

Tom Taylor, un sacré coup pour PauIcon Sport

La Rochelle

Arrivées: Boughanmi (Pilier, Toulon), Maurouard (Talonneur, Oyonnax), Vito (Troisième ligne, Hurricanes), Balès (Demi de mêlée, Agen), Retière (Demi de mêlée, Racing 92), James (Ouvreur, La Rochelle), Barry (Centre, France à 7), Raikuna (Ailier, La Rochelle), Rattez (Ailier, Narbonne), Jordaan (Centre, Sharks).

Départs: Bazdze (Pilier, non conservé), Synaeghel (Pilier, Biarritz), Gélédan (Talonneur, Oyonnax), Roumieu (Talonneur, Biarritz), Guyot (Troisième ligne, retraite), Audy (Demi de mêlée, Bordeaux-Bègles), Fortassin (Ouvreur, Biarritz), Barraque (Ouvreur, France à 7), Hingano (Centre, Japon), Ratini (Ailier, Stade français), Alofa (Ailier, Harlequins), Herry (Ailier, Nevers), Northam (Ailier, Edimbourg)Lapeyre (Arrière, Brive), Bérard (Arrière, Montpellier).

Prolongations: Feao (Pilier, 2017), Atonio (Pilier, 2020), Sazy (Deuxième ligne, 2020), Kieft (Troisième ligne, 2019), Botia (Centre, 2020), Lacroix (Ailier, 2019), Murimurivalu (Arrière, 2020).

Le troisième ligne Victor Vito viendra renforcer le pack rochelais pour la saison 2016-2017AFP

Toulon

Arrivées: Delboulbès (Pilier, Oyonnax), Van der Merwe (Pilier, Bulls), Gill (Troisième ligne, Queensland Red), Trinh-Duc (Ouvreur, Montpellier), Bernard (Ouvreur, Bordeaux), Yobo (Centre, retour de prêt Oyonnax), Clerc (Ailier, Toulouse), Goromaru (Arrière, Queensland Red), Kruger (Deuxième ligne, Racing 92).

Départs: Menini (Pilier, Lyon), Boughanmi (Pilier, La Rochelle), Natriashvili (Talonneur, Roumanie), Mikautadze (Deuxième ligne, Montpellier), O'Connell (Deuxième ligne, retraite), Armitage (Troisième ligne, Pau), Bruni (Troisième ligne, Lyon), Michalak (Ouvreur, Lyon), Belan (Centre, Lyon), Armitage (Arrière, Lyon), Lassalle (Deuxième ligne, Castres), Taylor (Ouvreur, Pau), Cooper (Ouvreur, Australie).

Prolongations: Saulo (Pilier, 2018), Smith (Troisième ligne, 2017), Gorgodze (Troisième ligne, 2019), Escande (Demi de mêlée, 2019).

François Trinh-Duc quitte Montpellier pour ToulonIcon Sport

Toulouse

Arrivées: Castets (Pilier, prêté par Montpellier), Van Dyk (Pilier, Cheetahs), Ghiraldini (Talonneur, Leicester), Gray (Deuxième ligne, Castres), Faasalele (Troisième ligne, Castres), Marques (Demi de mêlée, Pau), Guitoune (Ailier, Bordeaux-Bègles).

Départs: Muller (Pilier, non conservé), Tialata (Pilier, non conservé), Flynn (Talonneur, Glasgow), Millo-Chluski (Deuxième ligne, Perpignan), Harinordoquy (Troisième ligne, retraite), Picamoles (Troisième ligne, Northampton), Mélé (Demi de mêlée, Grenoble), Clerc (Ailier, Toulon), Matanavou (Ailier, Perpignan), Poitrenaud (Arrière, non conservé), Ramos (Arrière, prêté à Colomiers).

Prolongations: Aldegheri (Pilier, 2019), Poi (Centre, 2018), Perez (Ailier, 2018), Marchand (2019), Baille (2018).