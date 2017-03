Top 14 - Grenoble : Le staff de la saison prochaine devrait être connu sous un mois

Michel Martinez a d'abord précisé qu'"avec Bernard (Jackman), les choses sont terminées aujourd’hui".

Jusqu’à la fin de la saison, ce sont Mike Prendergast, entraîneur des trois-quarts, Aaron Dundon, coach des avants, avec Philippe Doussy, responsable de la technique individuelle et du jeu au pied, qui sont aux commandes de l’équipe.

Quid du staff pour la saison prochaine ? Prendergast a signé à Oyonnax, Dundon est en fin de contrat, Doussy devrait rejoindre la FFR et le préparateur physique Gareth Adamson Toulon et retrouver ainsi Fabrice Landreau.

Par rapport à la composition du futur staff, qui pourrait être annoncé sous un mois, Martinez a indiqué : "On a des contacts intéressants. On va essayer de faire les choses le mieux possible, d’avoir un staff qui permette à notre équipe de performer, de gagner, tout en respectant les valeurs, l’ADN de notre club, c’est important pour que le public continue à s’identifier à ce club et cette équipe".

Interrogé sur une solution interne, Martinez a précisé que "rien n’est à exclure. Le retour de (Sylvain) Begon (entraîneur des Espoirs, Ndlr) n’est pas prévu. Il y a peut-être des spécialistes qu’on pourrait utiliser éventuellement au sein du staff".

Martinez a aussi démenti l’hypothèse d’un ticket Corrihons-Delmas. "Il n’y a aucun projet entre Franck Corrihons et Jacques Delmas. Par contre on travaille avec Franck et Andrew Farley (le manager) pour trouver la meilleure composition du staff pour la saison prochaine".