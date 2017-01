TEST MATCH - Nouvelle-Zélande : Milner-Skudder prolonge avec la Fédération jusqu'au Mondial 2019

"C'est un véritable honneur de représenter mon pays et de porter le maillot All Black et le seul moyen de faire cela est de rester en Nouvelle-Zélande" , a déclaré Milner-Skudder. Absent des terrains presque toute l'année 2016 à cause d'une blessure à une épaule, l'ailier de 26 ans espère bien être prêt pour affronter les Lions britanniques et irlandais en juin 2017. Milner-Skudder compte 8 sélections avec les All Blacks et continuera en parallèle d'évoluer avec les Wellington Hurricanes, tenants du titre en Super Rugby.