Pro D2 - Oyonnax : Phoenix Battye s'est engagé

Longtemps en discussion avec plusieurs écuries du Top14, dont le Racing 92 et le Stade français pour ne citer qu'elles, c'est finalement à l'US Oyonnax que l'ancien joueur de la Western Force et international australien U20 ira poursuivre son chemin. "J'ai décidé de signer à Oyonnax pour me lancer un nouveau défi et, je l'espère, continuer à grandir en tant que joueur de rugby. J'ai énormément apprécié mon temps à Béziers, qui m'a permis de redécouvrir ma passion pour le rugby, et m'a offert une expérience qui n'a pas de prix à mes yeux. Mais à 26 ans, je suis à un moment charnière de ma carrière dans l'optique de me rapprocher de mon rêve de jouer en Top14. Au vu des changements de règles concernant la montée l'année prochaine, et prenant en compte le fait que je suis australien, donc non JIFF, les opportunités de signer directement en Top14 se font rares. Pour moi, c'est donc maintenant ou jamais" , explique Battye.

"Oyonnax est un club ambitieux, avec de superbes structures et un effectif fantastique, ce qui m'offrira la meilleure opportunité d'exploiter mon potentiel au maximum et d'accéder au Top14. Etant devenu capitaine de Béziers avec un niveau de performance constant, je crois que ma carrière a besoin d'un nouveau défi" , conclut-il.