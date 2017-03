Premiership, Transfert - Le demi d'ouverture néo-zélandais Piers Francis signe à Northampton

Francis, né en Angleterre en 1990, était parti en Nouvelle-Zélande il y a huit ans dans l'équipes des jeunes d'Auckland avant de jouer dans le Championnat national des Provinces et enfin en Super Rugby. "Mon séjour à Auckland a été formidable, mais je me réjouis maintenant à l'idée de rejoindre les Saints et de participer au Championnat d'Angleterre" , a déclaré Francis sur le site internet de Northampton.