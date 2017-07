Premiership, transfert - A 39 ans, Peter Stringer se lance un nouveau défi à Worcester

Quelle incroyable longévité ! Du haut de ses 39 ans et 219 jours, l'Irlandais Peter Stringer vient de signer un nouveau contrat ce jeudi. Et après avoir porté le maillot du Munster, des Saracens, de Newcastle, de Bath et de Sale, il va découvrir un autre club, celui de Worcester (Angleterre). Demi de mêlée international à 98 reprises entre 2000 et 2011, il a été engagé pour 6 mois afin de couvrir l'absence de Francois Hougaard qui sera avec les Springboks durant cette période.

Une légende du rugby irlandais

Stringer a disputé deux Coupes du monde et remporté un Grand Chelem lors du Tournoi des 6 nations en 2009. Avec la province du Munster, il a également remporté la Ligue celte à trois reprises ainsi que deux Coupes d'Europe (en quatre finales). Gary Gold, directeur du rugby à Worcester, s'est avoué impressionné par son excellent état de santé : "Il a une forme physique incroyable pour quelqu'un de 39 ans et c'est un modèle exceptionnel pour nos jeunes joueurs" .

Ronan O'Gara et Peter Stringer en 2009Icon Sport

Avec Ronan O'Gara et Brian O'Driscoll ou Paul O'Connell, Peter Stringer faisait partie de la "génération dorée" du rugby irlandais. A Worcester, le numéro 9 retrouvera le deuxième ligne Donncha O'Callaghan (38 ans), son ancien coéquipier du Munster et de la sélection nationale.