Florian Cazenave : "Mon handicap ne doit plus être perçu comme tel"

C'est une belle revanche pour Florian Cazenave. L'an prochain, l'ancien demi de mêlée de Perpignan (27 ans) pourra rejouer sur les terrains français. Sous les couleurs du club de Brive qui a officialisé ce mardi sa signature. Sa motivation est toujours intacte. Et ce malgré la perte accidentelle de son oeil gauche en 2013. "Ce n'est qu'un début. Je suis encore plus déterminé et motivé. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même à Brive. Ce n'est pas seulement une victoire pour moi, c'est aussi pour ma famille" , a confié le joueur à Midi Olympique pour qui il a accordé ses premiers mots.

Son retour sur les terrains de l'Hexagone a été rendu possible par une décision du nouveau président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, qui autorise désormais l'usage de lunettes spéciales rugby en France. En Italie, où il joue actuellement (son club de Reggio Emilia a été champion d'Italie l'été dernier), il n'y avait aucun souci par rapport à cela.

" Je sais que cette étiquette va me coller à la peau mais je veux être considéré comme un joueur lambda "

Depuis plus d'un an, il avait des contacts avec Brive. Qui se sont finalement concrétisés. "La seule véritable discussion a été avec Brive. Moi qui fonctionne énormément à l'affectif, je ne pouvais de toute manière pas laisser ce club de côté car il a toujours pensé à moi. Le CABCL serait dans tous les cas parti avec une longueur d'avance" , a-t-il souligné.

Son envie, c'est bien sûr de reprendre normalement. Sans qu'on s'attarde sur son handicap. "Mon handicap m'a peut-être été utile aujourd'hui. Peut-être risque-t-il de me desservir plus tard. Je sais que cette étiquette va me coller à la peau mais je veux être considéré comme un joueur lambda. Mon handicap ne doit plus être perçu comme tel" . Champion de France en 2009 avec l'Usap, il aura sans nul doute à coeur de montrer qu'il n'a rien perdu de son talent.

