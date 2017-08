William Servat : "Cela fait plusieurs années que Toulouse n'a pas fait une aussi bonne préparation"

William, quelle est votre analyse à l’issue de ce premier galop d’essai ?

William SERVAT : On a vu une première mi-temps avec pas mal de joueurs internationaux (28-7 à la pause, ndlr) et une seconde avec beaucoup de jeunes, qui ont d’ailleurs fait une belle performance. Il faut les féliciter car ce n’est jamais facile, notamment sur les secteurs de devant ou sur la rapidité. On a un jeune demi de mêlée qui vient d’arriver cette année, qui a été intégré à l’équipe une (Bastien Bourgier, ndlr), et il s’en est plutôt bien sorti. Sur la deuxième mi-temps, on devait être à 21 ou 22 ans de moyenne d’âge.

Gillian Galan a été obligé de dépanner au poste de deuxième ligne. Pourquoi ?

W.S : On est en grosse carence à ce poste-là car certains sont blessés (Florian Verhaeghe et Richie Gray, ndlr) et on ne peut pas non plus en utiliser d’autres (Yoann Maestri au repos forcé aprés la Tournée en Afrique du Sud, ndlr). Gillian était là pour rendre service et il a fait plus que ça. Peut-être qu’il rendra service un peu plus longtemps que ça pour le bien de l’équipe.

A-t-il les qualités pour jouer durablement à ce poste ?

W. S : Vous avez vu le match ? Moi, je l’ai trouvé très bon. C’est un franchisseur, très puissant et qui peut donc pousser en mêlée. C’est quelqu’un qui travaille beaucoup pour l’équipe et même si c’est un rôle de l’ombre c’est quelque chose qui lui va bien.

Gillian GalanIcon Sport

Pensez-vous pouvoir récupérer vos blessés pour le match à Oyonnax le 26 août ?

W.S : Verhaeghe a une déchirure aux ischios. Pour Richie (dos, ndlr), c’est moins grave et on n’a pas voulu prendre de risque. Et puis il y a Piula Faasalele à qui on avait octroyé une semaine de vacance et qui sera disponible.

À trois semaines de la reprise, comment jugez-vous cette préparation ?

W.S : La venue d’Alex (Marco, le préparateur physique, ndlr) nous a fait beaucoup de bien. Elle nous a permis de remettre les choses en place. Je pense sincèrement que cela fait plusieurs années que nous n’avons pas fait une aussi bonne préparation.

" Tekori fait partie de ceux qui peuvent être capitaine "

Le fait d’avoir démarré plus tôt, est-ce important selon vous ?

W.S : Ce n’était jamais arrivé au Stade toulousain de finir la saison aussi tôt donc effectivement, on a repris plus tôt aussi. On en a profité pour faire quatre grosses semaines puis une semaine de coupure avant d’enchaîner par un stage (en Andorre, ndlr) et on sent que ça porte ses fruits.

Face à Colomiers, Iosefa Tekori était capitaine. Sera-t-il le successeur de Thierry Dusautoir ?

W. S : Oui, "Jo" était capitaine face à Colomiers. On n’a pas totalement défini encore qui le sera sur la durée mais il fait partie de ceux qui peuvent l’être.