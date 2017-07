Waisea et Josaia Raisuqe (Stade français) placés en garde à vue

L'une des victimes, une jeune femme, a rapporté à la police que Josaia Raisuqe avait "touché (sa) poitrine de manière brutale", selon la plainte consultée par l'AFP. Waisea et Raisuqe font aussi l'objet d'une plainte pour "violences volontaires", les victimes (au nombre de trois) ayant reçu plusieurs coups. Elles se sont vus prescrire deux et trois jours d'interruption totale de travail (ITT), a confirmé une source judiciaire. "On s'est fait laminer la gueule" , a déclaré à rugbyrama.fr l'une des victimes.

La joie de Josaia Raisuqe (Stade français) - 19 décembre 2015Icon Sport

Le Stade français appelle à "la prudence"

Dimanche soir, la garde à vue des deux hommes allait être prolongée. "L'un est toujours ivre et l'autre nie les faits", a précisé une source. Les trois victimes présumées seront confrontées aux deux sportifs ce lundi. La BAC, intervenue dimanche soir, avait constaté le flagrant délit, l'un des joueurs ayant notamment le pantalon baissé.

Le Stade français a appelé sur Twitter à "la prudence dans les commentaires", "en l'absence d'information officielle", et rappelé condamner "avec la plus grande fermeté toute forme de violence et en particulier les violences faites aux femmes". Le club "prendra, bien évidemment, les mesures appropriées" si les faits sont avérées, indique-t-il aussi.