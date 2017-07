Vidéo - La rééducation du pilier Cyril Baille au CERS de Capbreton

Cyril Baille a vu sa progression être freinée le 9 avril dernier lorsque qu'un choc avec le puissant troisième ligne centre de Toulon, Duane Vermeulen, lui a luxé la rotule gauche et provoqué la section du tendon rotulien. Le début de la galère pour le pilier gauche du Stade toulousain et du XV de France. Après opération et immobilisation, place à la rééducation.

L'international tricolore (23 ans ; 8 sélections), via une vidéo de la FFR, s'est laissé suivre toute une journée au Centre Européen de Rééducation du Sportif de Capbreton. Un quotidien intense avec notamment arrivée à 7h30, musculation, renforcement et course en piscine, soins, cardio et exercices de gainage. Pour le joueur, il faut s'armer de patience. Son retour sur les terrains n'est pas prévu avant fin 2017.