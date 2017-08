TOP 14 - Un accord de 10 ans bientôt signé entre l'association et la section pro du MHR

Entre l'Association et la Société sportive du MHR, on approche d'un accord. C'est en tous les cas ce qu'annonce le communiqué signé conjointement par les deux parties ce mardi après-midi. "L’Association et la Société sportive du MHR annoncent la signature proche de la convention les liant pour les 10 prochaines saisons", est-il précisé notamment. Rappelons que la convention qui lie les deux entités permet au MHR d’évoluer en Top 14 grâce au numéro d’affiliation que possède la section amateur.

On peut également lire : "Hier soir (lundi), la convention liant nos deux structures a d’ailleurs été validée par le Bureau de l’Association et sera ratifiée par son Comité directeur du 7 août prochain. Mohed Altrad (président du MHR) et Jean-Michel Arazo (président de l'Association) collaborent de manière étroite depuis plusieurs mois afin que le rugby montpelliérain prospère aussi bien chez les jeunes qu’au niveau professionnel. Pour ce faire, plusieurs Commissions paritaires se sont réunies cette année devant développer la synergie entre toutes les composantes du club".

La guerre de 2012 n'aura pas lieu

Un peu plus tôt dans la journée, le site e-metropolitain faisait état d'un nouveau conflit d'ordre financier entre les deux hommes forts du club montpelliérain. Une sorte de redite de ce qu'il s'était passé il y a 5 ans. "Les deux présidents affirment une volonté farouche de porter, ensemble, haut les couleurs et les valeurs du Montpellier Hérault Rugby", répond pour sa part le communiqué.

Mohed Altrad - MontpellierIcon Sport

En 2012, une passe d’armes avait eu lieu entre les deux hommes. Des licenciements à la pelle et des coupes budgétaires étaient les sujets de discorde. Mais le problème avait été réglé au 27 juin. Cette fois, il semblerait que tout rentre dans l'ordre rapidement. Et le MHR devrait bien être de la partie lors de la reprise du Top 14 dans les prochaines semaines...