TOP 14 - Sans convention, Montpellier pourrait ne pas évoluer en Top 14

L’histoire se répète à Montpellier. 5 ans après une guerre entre Mohed Altrad, président du MHR, et Jean-Michel Arazo président de l’Association, un nouveau conflit oppose les deux hommes forts du club montpellierain. Conséquence : la convention qui lie les deux entités, et permet au MHR d’évoluer en Top 14 grâce au numéro d’affiliation que possède la section amateur, n’est toujours pas signée. Et à ce jour, Montpellier n’est pas sûr de pouvoir jouer dans l'Élite la saison prochaine.

La formation, centre du conflit

Le site e-metropolitain avance un différend financier entre les parties. Jean-Michel Arazo souhaite que Mohed Altrad finance la formation de jeunes montpellierains, une volonté que refuse le président du MHR. Et tant qu’un accord ne sera pas trouvé sur la question, difficile de croire à une signature de la dite convention. Sans quoi, le MHR ne pourra intégrer le championnat, la limite étant fixée au 26 août, date de la réception d’Agen par le club héraultais à l’Altrad Stadium.

Mohed Altrad - MontpellierIcon Sport

Du côté de la FFR, où Jean-Michel Arazo est notamment membre du comité directeur, l'inquiétude grandit : "À la FFR, ça commence à jaser", est-il rapporté au site d'informations. Déjà en 2012, une passe d’armes avait eu lieu entre les deux hommes. Des licenciements à la pelle et des coupes budgétaires étaient les sujets de discorde. Mais le problème avait été réglé au 27 juin. Là, le temps presse pour le MHR...