Top 14 - "Raisuqe et Waisea regrettent leurs gestes, ils sont effondrés"

Josaia Raisuqe et Waisea, redoutables attaquants sur un terrain de rugby, ont quatre mois pour assuré désormais leur défense. Les deux joueurs du Stade français seront jugés le 29 novembre prochain pour "violence volontaire en état d'ébriété" et "agression sexuelle", ce dernier fait visant uniquement Raisuqe. " "Pour les deux hommes, la situation est vraiment pesante. Ils se sont excusés, ils sont effondrés. Et ils regrettent leur gestes" ", a assuré dans Midi Olympique leur avocat Thomas Klotz.

Josaia Raisuqe (Stade français) - 2017Icon Sport

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, les deux hommes ont été arrêtés par la BAC et placés en garde à vue au commissariat du XIIIe arrondissement après une altercation avec trois personnes. Ces dernières ont déposé en suivant deux plaintes, dont l'une pour "agression sexuelle" visant Josaia Raisuqe, l'une des victimes ayant mentionné que "le joueur lui avait touché sa poitrine de manière brutale". La BAC avait constaté lors de l'interpellation que l'un des joueurs avait son pantalon baissé.

Privés de la prime d'éthique

Raisuqe et Waisea ont reconnu avoir porté des coups - deux victimes se sont vues prescrire 2 et 3 jours d'ITT - mais ils ont nié lors de leur présentation au parquet mardi dernier l'agression sexuelle. " "A ce jour, aucun élément ne m'apparait probant dans le dossier, aucun élément ne permet d'objectiver les faits d'agression sexuelle reprochés à l'un deux" ", a mentionné l'avocat Thomas Klotz.

Hans-Peter Wild, le nouveau propriétaire du Stade françaisIcon Sport

Quoi qu'il en soit, cette affaire est très embarrassante pour le Stade français et notamment la nouvelle direction du club. Le Docteur Hans-Peter Wild avait pour projet de donner de la visibilité au club qu'il venait de reprendre. Et compter sur son image pour développer le rugby en Allemagne. Là, ça tombe très mal. Midi Olympique rapporte que les deux joueurs se verront privés de leur prime d'éthique. Sur le plan pénal, le code prévoit des peines lourdes : 3 ans d'emprisonnement et 45.000€ d'amende pour les violences en état d'ébriété ; 7 ans et 100.000€ d'amende pour agression sexuelle en état d'ébriété.