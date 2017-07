TOP 14 / PRO D2- Rucks, mêlée, touches : ce qui va changer à la rentrée

L'arbitrage de Top 14 et de Pro D2 est sur le point de connaître toute une série de changements, portés par World Rugby. Cette réforme, à plusieurs faces, a été présentée lors de la réunion arbitres-entraîneurs, organisée lundi et mardi, à Toulouse. Midi Olympique détaille ce qui va changer.

Fini le "jouez 9"

Trois secteurs sont principalement impactés : la touche, la mêlée et les rucks. Désormais, la position du ballon deviendra le référent pour juger de la sortie en touche et non plus les pieds du joueur. "On se rapproche un peu du foot en quelque sorte" , explique Joël Dumé, président de la commission centrale des arbitres. Au niveau de la mêlée, si les commandements actuels sont maintenus, le "jouez 9" annoncé par l'arbitre disparaît. Le demi de mêlée devra, en son âme et conscience, prendre la décision d'introduire le ballon une fois l'édifice stabilisé. Les effets de cette modification sont craints par les officiels.

Le "jouez 9" annoncé par l'arbitre disparaitra la saison prochaine.Icon Sport

Enfin, World Rugby veut clarifier les mêlées spontanées : au premier joueur arrivé sur la zone plaqueur-plaqué, quel qu'il soit, le ruck sera constitué et une ligne de hors-jeu sera instaurée. Ceci afin de dynamiser un maximum le jeu courant et d'éviter les tactiques extrêmes, comme celle dite du "ruck fantôme" employée par l'Italie lors du dernier tournoi des 6 Nations.

