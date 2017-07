TOP 14 - Mourad Boudjellal (Toulon) : "Je ne serai pas la taupe de Laporte"

Cet entretien, ce fut l’occasion pour le patron du RCT d’affirmer ses ambitions à la Ligue et pour son club. D’apprendre, enfin, que Bernard Laporte n’a pas l’intention d’aller débaucher Fabien Galthié, favori pour succéder à Guy Novès, en plein championnat. Je ne prendrai pas Fabien, ou qui que soit d’autre, en cours de saison. Je ne veux pas déstabiliser les clubs, a-t-il déclaré à Midi Olympique. Une manière d’affirmer que l’avenir du sélectionneur du XV de France n’est pas lié aux performances des Bleus cet automne.

" Fekitoa sera parmi les joueurs les mieux payés du Top 14 (Mourad Boudjellal) "

Et Boudjellal d’affirmer : "J’ai la conviction que nous sommes partis sur un nouveau cycle d’au moins deux ans" . Le patron du club toulonnais avoue "une connivence avec le staff technique alors qu’elle s’était perdue… Il me semble que nous sommes en train de construire un joli truc et je n’ai pas les doutes que j’avais l’an passé au moment de l’engagement de Diego Dominguez" .

Mourad Boudjellal avec Bernard Laporte et Guy Novès à Mayol - 1er janvier 2017Icon Sport

Il note une détermination retrouvée après le transfert du All Black Fekitoa : "C’est le genre de dossier que j’adore réaliser, même si c’est de plus en plus difficile (...) Il sera parmi les joueurs les mieux payés du Top 14… Mais il aurait gagné plus encore en choisissant de faire trois mois au Japon et la saison du Super Rugby ensuite" .

" Mourad ne s'est pas couché face à Goze... (Bernard Laporte) "

Dans ce long entretien, Bernard Laporte a pris le temps de commenter l’élection de Mourad Boudjellal au comité directeur de la LNR. "Je me suis félicité de son élection, mais pas parce que, comme vous le pensez, j’allais avoir un homme à moi dans l’institution (...) Je sais qu’il va secouer le cocotier avec son tempérament. D’ailleurs, il ne s’est pas couché face à Goze et il ne se couchera pas face à la FFR si quelque chose ne lui plait pas" .

Mourad Boudjellal et Bernard LaporteIcon Sport

Et le président du RCT de répondre : "Je suis l’allié des bonnes idées pour le rugby et je ne serai pas la taupe de Bernard (…) J’ai envie de surprendre les gens (…) Si j’y parviens, je n’exclus rien pour l’avenir. Dans trois ans…"

Retrouvez l'intégralité de cet entretien dans Midi Olympique, disponible en version numérique dès 19h30 ce dimanche ici