Top 14 - Liam Gill : "Lyon est capable de faire de grandes choses et aussi bien que Toulon"

"Je n’arrive pas à croire que Toulon l’ait laissé partir" , sourit Carl Fearns. Le numéro 8 du Lou est comme beaucoup, surpris de voir aujourd’hui Liam Gill à Lyon. Surtout près une première saison accomplie à Toulon où il était rapidement devenu un cadre, malgré les changements d’entraineurs. Et l’Anglais se satisfait de pouvoir désormais faire ses armes aux côtés de l’Australien, venu renforcer une 3e ligne déjà solide.

Lyon, qui s’inquiétait du départ de Facundo Isa (vers le RCT !), ne se doutait pas du jeu des chaises musicales qui allait se jouer et qui verrait Gill poser ses valises dans le Rhône pour au moins une saison (+1 en option).

Liam Gill (Toulon) dans les airsIcon Sport

Un départ de Toulon qui a beaucoup surpris

S’il reste volontairement discret sur les coulisses de son départ, il dit comprendre que celui-ci ait été vu comme une surprise alors que les supporters l’appréciaient. "Je suis toujours un peu triste de quitter une équipe, surtout que ce n’était que le deuxième club de ma carrière. Mais je suis persuadé que je peux parfaitement m’exprimer ici (à Lyon)."

La décision n’est autre que celle de Mourad Boudjellal qui s’est récemment expliqué sur le site du club varois, déclarant que "ce n’était pas un choix agréable. Je l’assume. C’est un choix que j’ai fait qui était quasi vital pour le RCT et qui permet de rééquilibrer notre budget." Le joueur de 25 ans a, quant à lui, été convaincu par Pierre Mignoni. "Son discours a fait la différence. Toutes les personnes avec qui j’ai parlé à Toulon m’ont dit que c’était un grand homme et un super entraineur" , reconnaît l’ancien des Reds et de Brisbane City, séduit par le projet rhodanien.

Liam GillIcon Sport

Sa venue à Lyon est un signe qui montre que sa nouvelle écurie a changé de statut. Elle vient d’attirer un élément qui sort d’une saison à 25 matches pour 7 essais avec le finaliste du Top 14 et qui s’est construit une réputation de solide défenseur - elle lui a valu une place dans notre XV type de la saison et dans notre Top 5 des meilleurs joueurs de la saison !

Il n’aura pas fallu longtemps au flanker (15 sélections avec les Wallabies) pour s’adapter. "Mes débuts ont été difficiles et il m’a fallu 1 ou 2 mois pour comprendre le jeu et l’arbitrage. J’ai travaillé jusqu’à ce que je trouve mon rythme" , dit-il, avant de reconnaître qu’en France, "le jeu est plus lent mais bien plus physique. Il fallait assimiler les manières d’attaquer et de défendre, d’attaquer le ballon, car c’était différent de ce que je devais faire en Super Rugby."

"Je pense que Lyon est capable de faire de grandes choses"

En plus d’être un personnage souriant qui manie peu à peu la langue de Molière, Liam Gill est un joueur ambitieux. "Je n’ai aucun doute sur le fait que nous puissions jouer le Top 6" , lance-t-il. Quitter Toulon pour Lyon, où il a rapidement pris ses marques, pourrait être vu comme un pas en arrière sauf que Gill est déterminé.

Liam Gill (Toulon) face à Toulouse - 11 septembre 2016AFP

"Je pense que Lyon est capable de faire de grandes choses et de faire aussi bien que Toulon. Pierre (Mignoni) m’avait dit que l’équipe cherchait à progresser et visait les phases finales, j’y crois totalement" , poursuit celui qui dit avoir été convaincu du potentiel de son équipe lors du stage de Tignes qui vient de s’achever. Les Lyonnais vont chercher à mettre en place un jeu plus ambitieux et comptent notamment sur leur(s) recrue(s) pour y parvenir, grâce à une palette plus large.

Les Wallabies dans un coin de la tête

S’il dispose donc d’un contrat d’un an qui pourrait être renouvelé, c’est surtout car Gill ne veut pas trop se projeter alors qu’il ne s’attendait pas à changer de crémerie si rapidement. "Je ne voulais signer qu’un an car j’attends de voir ce qu’il va m’arriver. Je suis très heureux en France et je n’ai pas besoin de rentrer à la maison. Je n’aime pas voir trop loin et l’on verra ce qui sera passera dans un an."