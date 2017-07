Top 14 - Le meilleur recrutement de Lyon ? Avoir réussi à conserver Carl Fearns...

Carl Fearns, c’est probablement tout ce que l’on aime dans l’image du rugbyman anglais (oui, c’est possible !). La gueule cassée, un nez tordu, costaud, perforateur, leader par l’exemple car discret en dehors des terrains, un humour So British et un amour profond et sincère pour la France. Tout pour se faire apprécier.

Débarqué à Lyon l’année du dernier titre de Pro D2, il s’est rapidement adapté au point de se faire un véritable nom dans le Top 14 et il est sans conteste l’un des meilleurs au poste de troisième ligne centre dans notre championnat. Auteur de 8 essais la saison dernière, il fut également le meilleur marqueur de son équipe en Top 14.

Carl Fearns - LyonAFP

Un faux départ pour Gloucester, une erreur assumée

International Junior et meilleur joueur du championnat du monde Junior 2009, il semblait légitime de prétendre encore à l’équipe nationale au regard de sa progression qui atteint un pic. Sauf qu’à 28 ans, le natif de Liverpool fut loin d’être "le patient anglais" idéal car il fait le choix de s’engager avec Gloucester dès novembre 2016. "Il rejoint la Premiership pour se donner les meilleures chances de jouer pour l’Angleterre" , déclarait alors David Humphreys, qui aurait dû être son entraineur chez les Cherries and Whites.

"Quand j’ai signé pour Gloucester, je l’ai fait trop tôt dans la saison et ce n’était pas la bonne chose à faire. J’aurais dû attendre" , confesse Fearns aujourd’hui. Ce qui l’a convaincu ? "Il suffit de regarder autour de moi pour voir ce qu’il se passe et comprendre que Lyon est un club qui monte. Au fur et à mesure de la saison, j’ai réalisé à quel point ma famille et moi étions bien en France" .

Carl Fearns (Lyon) face à Bordeaux-Bègles - 30 décembre 2016AFP

" Beaucoup de monde ne me connaissait pas mais, cette année, je serai attendu "

Les mois qui ont suivi, l’ancien pensionnaire de Sale et Bath s’est véritablement fait un nom en France. Le LOU est arrivé à Gerland et Carl Fearns a contribué grandement au maintien historique des siens. L’on a davantage compris la curiosité d’Eddie Jones à son égard et pourquoi le nouvel ambitieux Gloucester voulait construire un effectif autour du numéro 8 aux 120 kilos pour 1,91m. Avec 20 matches disputés, il sort "d’une bonne saison, celle où j’ai joué le plus de matches dans ma carrière" , dit-il, ajoutant timidement se sentir "peut-être davantage apprécié" .

Surtout, il a imposé une marque de fabrique : la conclusion en puissance à travers les défenses. Infatigable dur au mal, il a impressionné par sa régularité et sa capacité à marquer ses adversaires mais "peut-être que la saison dernière, beaucoup de monde ne me connaissait pas. Je suis bien conscient que cette année, je serai attendu" .

Carl Fearns a décidé de continuer à LyonIcon Sport

Le deuil du XV de la Rose pour mieux briller au LOU

En signant un nouveau contrat de 3 ans le liant avec la formation rhodanienne jusqu’en 2020, il va continuer sa progression étroitement liée à celle de son club. Ce Scouser (nom donné aux personnes venant de Liverpool) a eu le droit a la plus belle ovation lors de la dernière présentation de l’effectif. "J’ai des sentiments pour ce club parce que j’y suis venu dès la Pro D2. Je veux voir ce que pourrons faire dans le futur" . Une place dans le Top 6 ? "C’est ce que nous voulons ! Je pense que nous sommes meilleurs que l’année dernière. Nous avons les qualités et une profondeur d’effectif qui permet d’avoir une palette plus large" .