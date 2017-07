Top 14 - La présentation des recrues du RCT aux supporters de Toulon

Radradra ne viendra pas

Il devait être l'une des terreurs du Top 14. Finalement, Semi Radradra ne viendra pas à Toulon. La fin d'un long imbroglio entre les deux parties. Le 28 novembre 2016, le RCT annonçait la venue du treiziste australien pour une saison, avec une année en option. Sauf que le joueur, habitué aux frasques, a fait volte face et indiquait quelques jours après qu'il "honorerait son contrat" avec l'équipe de NRL des Parramatta Eels. Mourad Boudjellal semblait serein dans cette histoire. Restait à savoir si le joueur allait finalement rejoindre la rade. Il n'en sera rien. Le président de Toulon n'a pas évoqué le nom de Radradra lundi soir alors que les joueurs absents ont été cités. Fin de l'histoire ?

Clerc toujours dans l'attente

Vincent Clerc ne sait toujours pas s'il sera un joueur de Toulon lors de la saison à venir. Le deuxième meilleur marqueur de l'histoire du Top 14 (98 réalisations), âgé de 36 ans, est tenté pour une dernière pige au RCT mais il sort d'une longue blessure (rupture totale du tendon d'Achille). "C'est Toulon ou l'arrêt" , avait-il notamment déclaré dans Midi Olympique en mai dernier. L'hypothèse de s'engager en tant que joker médical existe (de Bryan Habana ?) et l'ancien Toulousain serait en attente de l'autorisation. S'il s'entraîne actuellement avec l'effectif pro, il n'a pas été présenté à Berg aux supporters.

Vincent Clerc lors d'un entraînement à ToulonIcon Sport

Deux recrues devraient arriver

Le mercato de Toulon n'est pas terminé. C'est Mourad Boudjellal himself qui l'a fait comprendre. Tout d'abord, il a mentionné qu'un "centre all black champion du monde" allait arriver, en s'amusant quelque peu avec des supporters enthousiastes quant à cette idée. Le nom qui revient, c'est bien évidemment celui de Malakai Fekitoa. Le RCT bosse depuis un long moment sur ce dossier. Le joueur était enclin à rejoindre le Var mais se serait rétracté ces derniers temps, notamment après avoir été de nouveau appelé chez les All Blacks pour affronter les Lions britanniques. Son agent a par ailleurs démenti sa signature à Toulon. Avec sa déclaration, Mourad Boudjellal se montre, lui, plutôt confiant.

Par ailleurs, le pack toulonnais va se renforcer avec la venue d'un deuxième ligne. Aucun nom n'a filtré à ce sujet.

Vermeulen opéré

C'est l'une des mauvaises nouvelles de Toulon en cette reprise : la blessure de son troisième ligne centre et capitaine Duane Vermeulen. Fabien Galthié, le nouvel entraîneur, et Mourad Boudjellal n'ont rien indiqué quant à la nature de la blessure et la durée de son indisponibilité mais ils ont souligné que le Sud-Africain avait été opéré lundi. Touché à une épaule, il avait manqué les trois tests avec les Springboks face aux XV de France en juin dernier. Une absence de trois mois au moins avait été avancée.

C.M avec Fabrice MICHELIER