TOP 14 - Jérémy Sinzelle et Geoffrey Doumayrou passent d'un "stade vide" à "un autre qui est plein"

"On s’est vite senti à la maison, à l’aise. Avec l’équipe, on a commencé par un petit barbecue." Cette semaine, le trois-quarts aile Jérémy Sinzelle (27 ans) ne cachait pas un certain bien-être sous ses nouvelles couleurs, celles de La Rochelle, après cinq années passées au Stade français. Il n’est pas venu seul en Charente-Maritime, où il a signé pour trois ans, puisqu’il est accompagné du centre Geoffrey Doumayrou, 27 ans lui aussi, et Rochelais jusqu’en 2021. "Je suis venu avec Geoffrey" , dit-il, "mais je connaissais aussi d’autres joueurs : Alexis Balès (demi de mêlée, ndlr) ou Kévin Gourdon (3e ligne international, ndlr)." S’il n’était pas orphelin de quelque chose en venant "avec un copain de Paris" , il l’est donc encore moins, avec Balès et Gourdon.

S'inscrire dans le projet rochelais

Installé sur l’île de Ré, où La Rochelle a pris ses quartiers d’été depuis trois semaines pour la préparation physique, Jérémy Sinzelle justifie clairement son choix en faveur de la Charente-Maritime. "D’abord pour l’ambiance au stade. Entre un stade vide et un autre qui est plein, on fait vite le choix. J’avais joué contre La Rochelle à Deflandre l’année dernière, il y avait une ambiance et un public de fou. La nouveau centre d’entraînement qui ouvre prochainement (Apivia Parc, ndlr), ça fait quand même rêver. Avec Geoffrey, on a visité les installations ensemble et rencontré les entraîneurs assez tôt dans la saison. C’est le projet 2020 qui nous a séduit et conduit à faire de La Rochelle notre choix numéro 1."

Jérémy Sinzelle (La Rochelle) - 6 juillet 2017Getty Images

Les raisons personnelles exposées, Patrice Collazo et Xavier Garbajosa ont aussi leurs motifs pour avoir fait venir cette paire de trois-quarts. "Geoffrey est un joueur physique et technique. Il est assez irréprochable et il amènera de la densité dans le milieu du terrain" , soulignait ainsi Xavier Garbajosa, fin juin. Quant à Jérémy Sinzelle, c’est à peu près la même musique : "Il ne laisse jamais de mauvaises impressions, il se bat toujours." Des joueurs étiquetés Top 14, très utiles dans les rotations et dans la perspective de la Champions Cup. C’est ce dont a conscience Jérémy Sinzelle : "Il y aura des matches de très haute intensité. Il faut un effectif large."

" Xavier Garbajosa est dans l'échange "

Entre Garbajosa et les ex-Parisiens, le courant passe d’ores et déjà plutôt bien. "Xavier est dans l’échange. Par exemple, on avait un système défensif complètement différent au Stade français. Xavier nous a écouté, nous a dit "Pourquoi pas mettre ça en place ici". C’est très ouvert d’esprit" , apprécie Jérémy Sinzelle. L'ailier pense déjà à la reprise du championnat le 26 août prochain et se projete même sur la réception de Clermont lors de la 3e journée : "On ira à Brive et Paris, avant de recevoir le champion dans un stade plein." Nouveau et déjà l'envie de bien faire.