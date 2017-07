TOP 14 - Facundo Isa : "J'ai une revanche à prendre à Toulon"

Facundo Isa à Toulon, ce n'est pas une nouveauté. Il y a même un petit air de déjà vu. Pour ceux qui l'aurait oublié, l'Argentin (23 ans, 25 sélections) a déjà évolué au RCT, lors de la saison 2013/2014. Un passage pas vraiment marquant et une seule entrée en jeu à Biarritz en début de saison. "J'étais arrivé seul à Toulon, avec tous mes proches en Argentine. À 19 ans, je n'avais donc ni ami ni famille et je me retrouvais à plus de 11 000 km de l'Argentine et de Santiago del Estero, où j'avais toujours vécu" , confie le Puma dans le Midi Olympique de ce jeudi. "Ça a été une période très compliquée pour moi" .

À l'époque, le minot Isa débarque au sein d'une galaxie de stars déjà installées sur la Rade. En troisième ligne, les Joe Van Niekerk, Steffon Armitage, Juan Smith, Juan Martin Fernandez Lobbe, Chris Masoe ou Danie Rossouw règnent sur l'Europe. "Je n'avais pas ma place dans l'effectif" , avoue-t-il. "J'ai compris que le chemin était encore long et que si un jour je voulais m'imposer dans ce grand club, je devais largement progresser" .

" Je démarre une nouvelle vie à Toulon "

Chose promise, chose due. Le flanker (ou numéro 8) retourne chez lui. Et progresse. Avec les Pampas XV d'abord. Puis les Jaguares, le niveau au-dessus. Ce qui lui ouvre les portes de la sélection nationale en 2014. En 2015, Isa dispute la Coupe du monde (6 matches dont 2 comme titulaire) avec les Pumas, éliminés en demi-finale par l'Australie. "C'est la plus grande expérience de ma carrière" , raconte-t-il. "En quelques semaines, j'ai connu tous les sentiments qu'un rugbyman peut vivre" .

Pourtant, "si tout allait pour le mieux au niveau du rugby, la vie (avec les Jaguares, ndlr) ne me convenait pas" , explique Isa. "On voyageait énormément avec le Super Rugby et je ne pouvais pas avoir une situation stable. Il est impossible de construire une famille en traversant le monde tous les week-ends. J'ai donc décidé de ne pas rester chez les Jaguares. J'avais besoin de m'installer, de me stabiliser. Je démarre donc une nouvelle vie à Toulon" .

Quitte à mettre les Pumas de côté. "Un crève-coeur" pour lui. Mais celui qui a terminé la dernière saison avec Lyon en Top 14 poursuit : "Dès que j'ai appris que le RCT souhaitait me faire revenir, je n'ai pas hésité" . Et prévient : "Mon histoire avec Toulon n'est pas terminée, j'ai une revanche à prendre" .

Retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Facundo Isa en page 16 du Midi Olympique. Une version numérique est disponible ici .