TOP 14 - Blessé, Xavier Mignot (Lyon OU) sera absent 4 à 6 mois

C’est en se faisant plaquer par un Montpelliérain que Xavier Mignot s’est blessé sur la pelouse de Millau, vendredi dernier. Si le joueur s’est d’abord relevé, tentant quelques pas, il a vite dû se résigner à s’écrouler et à se laisser évacuer sur civière. Ce qui devait être un simple match amical de préparation s’est avéré être un vrai coup dur pour le LOU. "C’est le gros point noir ! Nous avions super bien travaillé et nous sommes rentrés avec un blessé grave. C’est la faute à pas de chance", témoigne le manager lyonnais, Pierre Mignoni, dont l’équipe était en progrès. Elle perd maintenant un élément sur qui elle comptait beaucoup.

"Un joker ? Nous allons voir" (Mignoni)

Tout fraichement débarqué de Grenoble, l’ailier ou centre formé à Bourgoin était plein d’ambition(s). Finalement, 2017 sera pour lui une année quasi blanche car il avait déjà été opéré en février d’une rupture de faisceaux du ligament d’un poignet, ce qui l’avait contraint à mettre fin précocement à sa saison et à son aventure avec le FCG. Pour la triste anecdote, c’est d’ailleurs lors d’un match de Challenge Cup sur la pelouse du Stade de Gerland que l’international tricolore (1 sélection) s’était fait cette précédente blessure… Il sera opéré jeudi 10 août de cette fracture du péroné, avec rupture du ligament latéral interne.

Xavier Mignot accuse forcément le coup, de l’aveu de son père Laurent. "C’est sa première grosse blessure. Il s’était seulement fracturé un bras lorsqu’il était petit", confie celui qui a intégré le centre de formation du Lou. Agé de 23 ans, le joueur s’est engagé pour 2 saisons à Lyon et va devoir patienter avant de faire ses débuts. "Nous sommes désolés pour lui mais on va l’accompagner. Nous allons l’aider pour qu’il se remette. Il était bien, en forme et bien intégré", regrette Pierre Mignoni. Pour ce type de blessure, la convalescence est estimée entre 4 et 6 mois, ce qui va obliger le club à revoir ses plans. Il ne reste plus que trois ailiers de métier dans l’effectif (Alexis Palisson, Toby Arnold et Timilaï Rokoduru) ce qui conduit vers l’hypothèse d’un joker médical. "Nous sommes en train d’en parler avec le président. Nous allons voir si nous faisons appel à quelqu’un. Ce qui m’embête, c’est que nous perdons un super joueur qui est en plus un JIFF. Nous sommes très embêtés", conclut le technicien.