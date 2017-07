TOP 14 - Après appel, toutes les sanctions contre le MHR ont été diminuées

Le 17 mai dernier, le deuxième ligne Jacques Du Plessis écopait de 4 semaines de suspension pour avoir frappé un adversaire avec le bras lors de la rencontre entre La Rochelle et Montpellier. Après appel auprès de la FFR, cette sanction a été réduite à 3 semaines comme l'annonce le club de Montpellier dans un communiqué.

Par ailleurs, le 8 juin, le pilier droit Jannie Du Plessis était exclu peu avant la fin du match de barrage entre le MHR et le Racing 92. Suspendu 6 semaines, il n'en aura finalement que 4 à purger. Conséquence : les deux joueurs pourront rejouer à l'issue des deux matches amicaux et seront donc présents pour le premier match de championnat de Montpellier.

Jannie Du Plessis (Montpellier) avait été expulsé face au Racing 92Icon Sport

Montpellier - Agen se jouera bien à l'Altrad Stadium

Enfin, l'Altrad Stadium avait été suspendu lors de cette même séance et le club héraultais s'était vu infliger une amende de 70 000€, à la suite de l'affaire des banderoles déployées dans les tribunes lors du match de championnat entre le club de Mohed Altrad et celui de Jacky Lorenzetti (21e journée). Finalement, la 1re journée de Top 14 entre Montpellier et Agen pourra bien se disputer à l'Altrad Stadium et l'amende a été baissée à 20 000€. De quoi donner le sourire au MHR...